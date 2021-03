La revista Elle se ha engalanado para la organización de su gran gala. El objetivo de esta novedosa convocatoria era reconocer la importancia de algunos de las mujeres más influyentes de nuestro país. A la I edición de los Premios Elle Women 2021 no han faltado féminas pertenecientes a todos los estratos de la sociedad. Desde actrices a cocineras, pasando por influencers o rostros políticos.

Una de las que más atención ha acaparado a su llegada al photocall ha sido María Pombo. Completamente recuperada del parto de su último hijo junto a Pablo Castellano, la madrileña ha lucido radiante ante las fotógrafos, vestida con el sello de Blanca Bleis, con un traje chaqueta oscuro con doble botonadura, stilettos con un pequeño estampado y un camiseta con escote vertical. Como complemento, esa envidiable melena rubia cayendo sobre sus hombros y la mejor de sus sonrisas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ELLE España (@elle_spain)

Han tenido que madrugar las invitadas a la gala. El reloj marcaba las 10.00 horas de la mañana cuando el auditorio El Beatriz de Madrid, ubicado en la madrileña calle de José Ortega y Gasset, ha abierto sus puertas para comenzar el desfile de celebrities. Vanesa Martín, Fiona Ferrer, Nuria March, Andrea Levy, Teresa Baca y demás han posado ante los fotógrafos con los looks elegidos para la ocasión. Hay que reseñar que el derroche de tendencias ha sido importante, cada una fiel a su estilo.

Los Premios Elle Women 2021 han tenido una duración aproximada de tres horas que se han desglosado en varias actividades. La primera ha sido una conversación de Benedetta Poletti, directora de la revista, con Dolors Montserrat, Portavoz del Partido Popular en el Parlamento Europeo y exministra de Sanidad, Igualdad y Política Social. En medio de una semana tan importante para el empoderamiento femenino como la del 8-M, no podía faltar una mesa redonda de «Liderazgo femenino en un nuevo mundo» con algunas de las invitadas que han debatido sobre la importancia creciente de la figura de la mujer durante 45 minutos.

Tras estas charlas ha llegado el turno de la gran gala de entrega de los premios. El momento donde los nombres propios brillaban con fuerza. El galardón a la música se lo ha llevado Vanesa Martín. La cantautora pop es una de las referentes y una de las más escuchadas en nuestro país. Es pareja de hecho de la presentadora Mónica Carrillo, además de toda una habitual en este tipo de eventos.

El premio Elle Women 2021 a la literatura ha recaído en manos de María Dueñas. La escritora es autora de obras tan célebres como ‘El tiempo entre costuras’, que se convirtió en una de las novelas más vendidas de nuestro país. Especialmente destacable ha sido la concesión del premio Elle Women 2021 a María Pombo por su labor en Comunicación digital. Para muchos es la influencer española ‘reina’ en redes sociales, donde acumula 1,8 millones de seguidores. Otras de las premiadas han sido Laura Corsini (familia de Belén Corsini, prometida de Carlos-Fitz James, el hijo pequeño del duque de Alba), la cocinera Pepa Muñoz o la empresaria Sandra García-Sanjuán de ‘Starlite Marbella’.

Ha sido una gran mañana para reivindicar la importancia de las mujeres en sectores tan importantes como la moda, la empresa, la gastronomía, la música o las redes sociales. Las mencionadas no han sido las únicas asistentes al acto. A continuación, podrás ver todas las celebrities que no se han querido perder la I edición de los Premios Elle Women 2021, así como los looks que han elegido para una mañana de viernes diferente, especial y de reivindicación. ¡No te los pierdas!