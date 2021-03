El crochet es una de las tendencias que vuelve esta primavera, Mango ha incluido este arte artesanal en un polo que impresiona. Esta primavera 2021 las tendencias más naturales salen a la luz. Queremos volver a tocar y sentir, recuperar el tiempo perdido. Hace un año estábamos encerradas sin saber cuándo podríamos salir, hoy el optimismo reina. Una buena manera de recordar esta primavera 2021, la del renacer, la de los primeros días de playa o montaña después de mucho tiempo para algunas, es con una prenda especial como esta.

Una obra de arte artesanal así es el polo de crochet de Mango

Ver las prendas de la nueva colección de Mango es empezar a pensar en el buen tiempo y en los días de primavera que están por llegar. Como cada año hay tendencias que se repiten, desde los años 70 el crochet vuelve. La estética más hippie rescató las piezas hechas por las abuelas, las manos de mujeres sabias que ponían toda su alma y talento en prendas especiales. El crochet es hoy en día una tendencia al alza que enamora a medio mundo.

No solo podemos aprender a hacer crochet, también podemos llevarlo encima. Un polo de este tipo destaca por encima de cualquier otro. Se aprecian los puntos y el trabajo realizado en él. Hay mucho amor en cada una de las prendas de crochet. Quizás no podemos tocarnos como querríamos, pero no debemos renunciar a esa energía que se consigue gracias a prendas como esta. Volvemos atrás en el tiempo, sentimos la fuerza de cada punto.

Las flores son la representación de la primavera. Unas preciosas flores que están bordadas casi a mano de color rosa se alzan sobre un tono verde que nos recordará los campos propios de esta estación. Como en este polo de crochet de Mango buscaremos la naturaleza en estado puro en cada uno de los pasos que daremos a partir de ahora. Esta prenda es una declaración de intenciones para vivir al máximo la época del año en el que todo cobra vida.

Por 29,99 euros se vende el polo de crochet de Mango más buscado de esta primavera. Verlo en persona, tocarlo, sentirlo y disfrutarlo. Podemos llevarlo sin nada más que un buen sujetador básico o con un top que le aporte calidez. Tapa bastante y con el detalle de las flores que parecen que se salgan de la prenda atraeremos las buenas vibraciones de una naturaleza cada vez más viva.