Los pendientes de Bimba y Lola que cuestan menos de 20 euros y se parecen a los de Tous

Bimba y Lola tiene unos pendientes que parecen de Tous pero cuestan menos de 20 euros estas rebajas, un auténtico chollazo que no podemos dejar escapar. Estamos ante una pieza que iluminará todos nuestros looks, que parece de lujo, pero puede ser nuestra por unos euros. A la hora de buscar en rebajas no solo debemos fijarnos en las prendas y complementos, también en la bisutería o las joyas, una inversión casi para toda la vida nos espera en Bimba y Lola estos días.

Bimba y Lola tiene los pendientes que parecen de Tous y cuestan menos de 20 euros

Ha llegado el momento de conseguir un complemento que se adapte a todos nuestros looks. Unos pendientes son siempre el mejor aliado de cualquier día en el que nos apetezca lucirnos un poco. Cuidamos la ropa y los complementos que elegimos, también debemos hacer lo propio con una bisutería de lo más especial.

A la hora de comprar unos pendientes, en Bimba y Lola tienen una sección de bisutería de gran calidad. El mismo mimo y cuidado que ponen en sus prendas y bolsos, lo tenemos en unos pendientes que parecen sacados de la nueva colección de Tous, pero cuestan mucho menos que los de la marca de joyería nacional.

La apuesta de Bimba y Lola recrea el clásico osito a su manera. No tiene nada de enviarle a Tous, sino más bien todo lo contrario. Con estos pendientes conseguimos darnos un aire que sigue la filosofía de Tous, incorporar un elemento que nos traslade al pasado y nos infunde ternura como un precioso osito a nuestro look.

Es un tipo de pendientes con un acabado dorado. Tanto si eres de plata como de oro, estos pendientes te interesan. Son una joya totalmente atemporal con unos detalles que enamoran a simple vista. El detalle del eso está hecho con especial esmero, además de un cierre tipo botón con el logo de la marca.

Son unos pendientes de latón que se pueden lavar con un trapo húmedo. Se recomienda no mojarlos, con lo cual para su correcto cuidado siempre será mejor que nos los quitemos antes de ir a la ducha. El acabado tipo oro es muy resistente. Bimba y Lola trabaja con materiales de primera calidad. Esta joya costaba 32 euros y ahora los podemos tener por 20.