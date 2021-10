El total look de Mango de Paula Echevarría se ha convertido en un éxito de ventas, pendiente de reposición está el vestido morado más bonito y favorecedor de toda la colección. Paula es una mamá de 44 años que nos demuestra que después de haber tenido un bebé hace unos meses su estilo no ha cambiado en absoluto. Como toda mujer sometida a unos cambios físicos, a veces nos centramos demasiado en la ropa anterior y no vemos lo que tenemos ante nosotras. Paula Echevarría nos demuestra como con un solo vestido, tengamos la talla que tengamos, podemos estar increíbles gracias a Mango.

El vestido del total look de Mango de Paula Echevarría se agota

View this post on Instagram A post shared by ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Mango tiene el vestido de Paula Echevarría agotado, pendiente de reposición. Este tipo de prenda es de esas que siempre quedará bien. El hecho de haber sido madre recientemente, de haber cogido o perdido unos kilos, nos puede desestabilizar a nivel físico. Cuesta acertar a la hora de comprarnos ropa. Nos guiamos siempre por tallas que no son las mismas, dependiendo de la tienda, del diseño o de la marca, tienen unos números u otros. Paula Echevarría nos demuestra que debemos escoger bien para no equivocarnos, da igual la talla, nos fijamos en el diseño, este vestido tiene puntos a favor para todas las mujeres.

Un buen vestido de este tipo nos hará sentir especialmente bien en cualquier ocasión. Si tenemos una boda, bautizo o comunión, necesitamos ropa para las reuniones de trabajo más importantes o estamos esperando esa invitación a una cena romántica, este vestido de Mango es la solución a todo este tipo de looks.

La sencillez es la clave principal del éxito de este vestido. No necesitamos piezas recargadas para conseguir el efecto deseado. Solo debemos ir en busca de aquellos vestidos que sean fáciles de combinar y nos hagan sentir de lo más femeninas y elegantes. En este caso, Mango ha creado una obra de arte para todo tipo de cuerpos.

Con hombreras, unas mangas acampanadas y un corte evasé triunfaremos. Este vestido resalta las mejores partes de nuestro cuerpo, luciremos piernas con taconazos o botas, los hombros nos servirán de punto de equilibrio para evitar mostrar la parte de la cintura, que en algunos momentos puede resultar complicada.

La espalda es la parte que más destaca con un precioso botón joya que corona este vestido. Como recién salido de la pasarela disfrutaremos de una prenda de gran calidad a un precio que sorprenderá, solo 59,99 euros. Disponible en dos colores e igual de agotados.