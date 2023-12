Paula Echevarría lleva los jeans que se van a agotar en minutos: te contamos de dónde son

Hay muchos tipos de vaqueros, pero que sean más bien cómodos y algo anchos es lo que todas buscamos. Y que sienten bien. Ya puedes tener los jeans que se van a agotar en minutos. Los lleva Paula Echevarría en sus redes sociales. Elige tu talla y color porque está en tres tonos distintos. Así tienes uno distinto para diversos días.

Los jeans que se van a agotar en minutos

Son total y se llevan con muchas otras prendas. Hablamos del Jeans straight wide fit de tiro alto con bolsillos delanteros. Lleva bolsillos de plastrón en espalda, cintura con trabillas y pernera recta y ancha para una mayor comodidad. Se cierra de manera frontal con cremallera y botón metálico.

Paula Echevarría los luce fantásticamente en Instagram y los combina con , según ella comenta en su entrada: Chaqueta @theextremecollection, Camiseta @primarkpr.es, Jeans @stradivarius, Deportivas @nike, Gafas @hawkersco, Bolso @fendi y Pendientes y anillos @agathaparisspain.

Es decir, con un look algo más informal pero que también se presenta del todo elegante. Tienes estas marcas para poder elegir y clonar el estilo de la influencer que aporta magia con sus diversos looks tanto si vas de fiesta, a la oficina o bien de cena con amigas.

En variedad de colores para elegir

Este vaquero se comercializad en Stradivarius en tres colores diferentes. El azul algo más fuertes se combina tanto con deportivas como con botas, así que eliges si quieres un outfit bien diferente según quieras ir algo más cómoda o bien con tus taconazos y tops de negro o blanco para ir siempre a la última.

En color azul más claro es el que lleva la actriz en sus redes. Como hemos avanzado, le queda perfecto con sus deportivas Nike, pero tú te las pones con las que quieras y causarás la misma sensación.

Es el elegido por ser el color algo más tradicional, que sabes que no te va a fallar aunque vayas a un cóctel o fiesta con tus plataformas o bien de diario.

Está en un color azul algo más oscuro, en color negro es uno de los más elegantes. Va bien con tu top metalizado, también con abrigos de pelo y hasta con botas camperas. El color azul más claro combina bien con deportivas en color blanco y jerséis más deportivos.

También lo puedes comprar en color azul y aberturas en las rodillas. El ideal para llevar ese punto canalla que tanto te gusta.

Cómo puedes cuidar este jean

Están confeccionados en 100% algodón, aportando siempre calidad. Respecto a los cuidados, lo puedes lavar a máquina max. 30ºc. centrifugado corto, no usar lejía, planchar máximo 110º, no limpiar en seco, y no usar secadora.

Con estos detalles y haciendo caso a la etiqueta puedes entonces estar segura de que los vaqueros te van a durar años.

Cuál es el precio de los jeans que se van a agotar en minutos

Con los diversos colores con que se confecciona, el precio es de 22,99 euros. Y las tallas dependen de cada uno de los colores.

Normalmente van de la 32 a la 44, pero debe mirar el color que más te guste para saber si está disponible tu talla.

Además de online, sabes que Stradivarius tiene sus tiendas físicas, y es allí donde también puedes encontrar este pantalón que llevarás hasta la saciedad.

Ya puedes comprarlos antes de que las tallas se agoten, porque si lo lleva Paula Echevarría y aunque haya cantidad de colores, se acabarán en breve. Puedes así hacerte un super regalo de Navidad y tener estos vaqueros para llevar durante el año 2024.

Ya puedes acceder a toda la información en la web de Stradivarius.