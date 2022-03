Paula Echevarría demuestra que cualquier look pega con estas Converse

Se acabó la época en la que las zapatillas se llevaban única y exclusivamente con un conjunto de chándal o prendas informales. Son el calzado estrella del momento, y combinan absolutamente con todo, incluso con un vestido o un traje de chaqueta y pantalón. Y Paula Echevarría nos lo demuestra con el último look que ha compartido en Instagram, en que luce unas Converse como sólo ella sabe.

La actriz ha elegido unos vaqueros estilo culotte, que, al ser de talle alto, alargan visualmente las piernas. El detalle del cinturón con hebilla dorada es estupendo porque realza las curvas y hace que la figura se vea mucho más estilizada. Para la parte superior ha escogido una camisa banca y una chaqueta acolchada con cuello bobo y botones dorados. ¡Nos hemos enamorado del look en cuanto lo hemos visto!

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ᴘᴀᴜʟᴀ ᴇᴄʜᴇᴠᴀʀʀɪᴀ (@pau_eche)

Paula Echevarría nos enseña a lucir las Run Star Hike de Converse en los looks de entretiempo. Desde los inicios en la cancha de baloncesto, las Converse han revolucionado el mundo del deporte y de la moda. Combinando rebeldía y originalidad, las clásicas Chuck Taylor All Star no paran de renovarse con nuevos colores y estampados cada temporada.

Las Run Star Hike de Converse son unas zapatillas de diseño abotinado y tienen tirador trasero para facilitar el calzado. Con cierre de cordones y detalle de la marca Converse All Star, tienen aberturas con ojales transpirables en la zona interior del pie.

Sin lugar a dudas, lo más característico es la suela de plataforma de goma vulcanizada y el dibujo exagerado en dos tonos. Unas Converse maravillosas para la primavera, que podemos combinar de muchas formas distintas.

Para salir a cenar, podemos elegir un look elegante y cómodo a partes iguales combinando las zapatillas con un traje de chaqueta y pantalón y una camiseta de manga corta. Para un look de diario, para ir a la oficina o salir a pasear, con un vestido largo vaporoso también quedan muy bien.

Las Run Star Hike de Converse están a la venta en la tienda online de la firma por 110 euros en una gran selección de números, desde el 35,5 hasta el 47,5. Ya hay algunos números agotados, así que si quieres hacerte con ellas, ¡corre porque están volando! El envío es gratuito, y las devoluciones también son gratuitas.