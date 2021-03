Pareja: ¿Se puede vivir sin pareja? Te lo contamos

Estamos tan aferrados en encontrar una pareja o en enamorarnos que no vemos más allá y en la posibilidad de que se puede vivir sin pareja, y de forma plena y feliz. Por suerte hemos desterrado el mito del príncipe azul y somos más fuertes e independientes.

Está claro que podemos estar sin pareja, de hecho para algunas personas es una opción personal durante tiempo.

Autosuficientes

Somos autosuficientes, tanto hombres como mujeres, y por esto nos valemos por nosotras mismas en todos los estamentos. Queda claro que no necesitamos a nadie para ser feliz y estar mejor.

Ser feliz con uno mismo

No es tarea fácil, pues hay personas que necesitan de otras personas para autoreafirmarse y ser felices. Pero lo más importante es saber que contamos con nosotros mismos porque no nos vamos a fallar. Y aprender a ser felices solos, con lo que tenemos, con nuestros hobbies, con el cariño de los demás, etc.

Vencer la soledad

Es posible vivir sin pareja si conseguimos vencer la soledad que a muchas personas les pesa. Pues no todos estás preparados o acostumbrados para estar solos. Esto no quiere decir vivir solos, pues siempre podemos compartir piso y así encontrarnos acompañados.

Tiempo para nosotros

Una de las ventajas de vivir sin pareja es tener tiempo para nosotros, pues quizás hemos estado tanto tiempo “atados” que no hemos podido autorealizarnos como personas desde el punto de vista personal y también profesional. Ahora podemos desarrollarlo y hacer un poco lo que nos plazca sin depender de otra persona.

Rodéate de tus seres queridos

Es el momento de buscar el amor en otras personas: familiares y amigos tienen la clave para que no nos falte de nada y tengamos una vida plena y feliz con nosotros y los demás, más allá de una relación de pareja.

Esto no quiere decir tener parejas esporádicas

Que no tengamos una pareja fija no quiere decir renunciar a la compañía, al cariño, al amor o al sexo. Podemos tener parejas de forma esporádica o no, todo depende la situación de cada momento.

Si no hay manera, busca ayuda profesional

Si has estado mucho tiempo en pareja puede ser que ahora te resulte complicado vivir esta especie de soledad que, por otro lado, tiene muchas ventajas. Si pasan los meses y te sientes igual de mal, quizás debes buscar ayuda profesional para reconducir esta situación de la mejor manera.