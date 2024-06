Parecen de Zara pero son de Primark: los pijamas más baratos y fresquitos del este verano

En la época estival queremos prendas ligeras, cómodas y fresquitas. Y para dormir especialmente. Así tenemos los pijamas más baratos de Primark que parecen de Zara.

Hay de diversos modelos, en estampado, liso, con pantalón corto o bien largo según preferencias de cada uno. Puedes escoger el que quieras para dormir siempre mejor especialmente en los días más calor.

Los pijamas más baratos de Primark

En azul celeste básico

Este pijama es uno de los más clásicos y que seguro vas a querer para pasar los meses más veraniegos.

Es un pijama corto de punto tipo de corte masculino, realmente cómodo para añadir a tu ropa para dormir. Entre sus características, con cuello, con manga corta, y está compuesto por 64 % poliéster, 32 % viscosa y 4 % elastano

Cómo podemos cuidar esta prenda

No usar lejía;

No limpiar en seco;

No usar secadora;

Temperatura máxima: 40 ºC;

Lavar con colores similares;

Lavar del revés;

Planchar a baja temperatura;

Planchar del revés

Este pijama de dos piezas tiene un precio de 15 euros y las tallas que puedes comprar van de la 32/34 a la 48/50.

Hello Kitty, 50 años de la gata más famosa

Este año, Hello Kitty está de aniversario y cumple 50 años. Por esto la gran parte de tiendas de moda se acuerdan de ella y han lanzado sus ediciones especiales. Tienen variedad de prendas con este motivo: camisetas, camisones, pijamas, pantalones cortos y hasta largos. Y peluches, gafas, libretas y otros accesorios.

Si buscas en Primark, hay algunos complementos de la gata aunque muchos de ellos ya están agotados. Sin embargo, tienes el pijama de boyfriend del 50.º aniversario de Hello Kitty en rosa de fondo del estampado de la gata en distintos colores.

Vas a dormir recordando tu infancia y niñez y tendrás una prenda top que puedes obtener a un precio más bajo.

En este caso, lleva cuello, manga corta, pantalón corto y composición de 100 % algodón. Entre la seguridad que establecen en Primark, está la seguridad contra incendios para mantenerse alejado del fuego.

Este dos piezas para dormir siempre con color tiene un precio de 17 euros en tallas que van de la 32/34 a la 52/54, es algo que no vas a poder comprar en la tienda online si no dentro de la física, porque Primark de momento no tiene tienda web.

Lo que sí puedes hacer es comprobar la disponibilidad de esta ropa para que vayas a la tienda y sepas seguro que está el pijama que quieres y tu talla.

En rayas rosas y blancas: pijamas más baratos

Para las noches algo más fresquitas, este pijama de manga larga y pantalón también largo es el ideal. Así te lo llevas a todos lados sabiendo que pueden bajar las temperaturas en cualquier momento.

Destaca por ser de satén y manga larga, siendo un conjunto de camisa de pijama y pantalón clásicos, ideal para dormir. Siempre irás muy cómoda en todo momento.

Lo tienes además en dos colores para poder elegir, el de rayas blancas y rosas, y el negro con algunos bordados y terminaciones rosas. Siendo este mucho más elegante especialmente cuando debes ir con más personas a dormir o bien compartes habitación.

Este pijama se presenta con cuello siendo largo de manga y realizado en 100 % poliéster. La advertencia de seguridad de Primark es de contra incendios por esto aconsejan que la prenda se mantenga alejada del fuego.

Cómo cuidamos esta pijama

No usar lejía;

No limpiar en seco;

Temperatura máxima: 40 ºC;

Lavar con colores similares;

No usar secadora;

Planchar a baja temperatura;

Lavar del revés;

Planchar del revés

Su precio es realmente asequible por ser de manga larga, realmente elegante y contener dos piezas. Lo tienes por 22 euros y variedad de tallas , sólo debes encontrar la tuya. Es bien fácil.

Aconsejamos que si te gustan algunos de estos pijamas entonces no te duermas, comprueba la disponibilidad en la web, ves a la tienda y entonces cómpralo porque en Primark las tiendas suelen durar más bien poco.

Otros accesorios y ropa para dormir

Camiseta de pijama sin mangas gofrada floral en un color y precio de 8,00 €

Bata de satén con estampado floral tropical, tiene un precio de 20,00 €

Pantuflas de pelo sintético con doble tira está en 3 colores distintos y su precio es de 9,00 €

Camiseta de tirantes y pantalones cortos de satén que tiene precio de 13,00 €

Pantalones de pijama de premamá de pernera ancha y precio de 17 euros

Cómo son los pijamas de Primark

Holgados, ligeros, de seda, en algodón y con todo lo que necesitas para estar fresquita y dormir sin que nada te aprieta. Son las prendas del verano que tendrás en cuenta si te vas de vacaciones, a la playa en pantalón corto o bien a la montaña cuando hace más fresquito y te llevas el largo.