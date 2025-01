Parece Longchamp, pero es mucho más barato: el bolso shopper de rebajas que necesitas

Longchamp es la marca francesa de bolsos que ofrece modelos realmente icónicos. Se caracterizan por ser algo grandes, de piel, de calidad, con asas más bien cortas, y de diversos colores. Hemos encontrado uno bastante parecido, un bolso shopper de rebajas en Amazon que es más barato.

Hablamos del modelo de David Jones, tipo tote con naylon impermeable. Es un bolso de mano plegable, tipo también bandolera de gran capacidad que llevas tanto para el trabajo, cuando vas de compras, de paseo o para ir de fin de semana fuera. descubre cómo es este bolso para que no te pierdas nada. En tres colores.

El bolso shopper de rebajas clon de Longchamp

Déjate seducir por este bolso tote con forma de trapecio para mujer. Es una pieza de mano fabricada en nylon suave de alta calidad. Lo encontramos decorado con modernos detalles en piel sintética color negro.

Este modelo es clásico y rediseñado tiene un gran compartimento central, perfecto para guardar su negocio profesional o escolar: documentos A4, computadora portátil de 13 pulgadas, billetera, teléfono móvil, maquillaje, etc.

El bolso de compras se suministra con asas largas: se usada sobre el hombro o en la mano. Atemporal y elegante, el bolso bandolera se adapta a todas las ocasiones. Adecuado para mujeres y adolescentes cuando van a diversos lugares: escuela, trabajo, ciudad, viajes, oficina, compras, playa …

Características a tener en cuenta

Marca David Jones: bolsos para niña, señora, mujer. Diseñado en París Francia y fabricado con piel sintética de primera calidad. Detalles y acabados de calidad.

Diseño y tipo de bolsos: de compras en forma de trapecio con asa cortas e bandolera. Shopper suave, elegante para documentos A4, ideal para diario vida.

Material y otros detalles: se confecciona en nylon impermeable plegable. Adornos de cuero negro.

Cierre y dimensiones: cierre de cremallera. Longitud 33 x Altura 27 x Ancho 13 cm.

Peso: 480 g.

Asas largas: usada sobre el hombro o en la mano.

Bolsillos: Interior: 1 compartimento grande con 2 bolsillos interiores. Exterior: 1 bolsillo trasero con cremallera.

Capacidad: tamaño suficiente para portátiles de 13 pulgadas, documentos A4. Las carpetas no caben en la bolsa.

En tres colores diferentes

Este bolso se confecciona en tres colores diferentes. En rojo con detalles en negro, también está en marrón topo con detalles en negro siendo un color de otoño e invierno perfecto para llevar a todos lados.

En color rosa, con detalles en oscuro, es realmente original. Pues con él te lo llevas a diversos lugares, hasta en jornadas de playa gracias a su amplia capacidad y su estilo playero que también triunfa durante los meses veraniegos.

Comentarios positivos

Hay ciertos comentarios positivos en la web de Amazon de aquellas usuarias que ya lo han comprado: «No es una bolsa plegable cualquiera, de hecho es un sr. Maxi bolso, bien rematado y elegante, creo que ahora los llaman tote bag o shoping bag algo así, estoy encantada con él», «Me sorprendió su calidad. Me encanta», «este bolso es cómodo y perfecto para el día a día. Tiene mucha cabida y pesa muy poco. El precio es perfecto dada su calidad», «este bolso es de una calidad magnífica, muy bien rematado y super práctico, estoy muy contenta y satisfecha con este buen producto, y tiene un tamaño estupendo y práctico, y muchos bolsillos exteriores. Una preciosidad y un precio estupendo».

«Compré el bolso por la confianza que me dio leer muchos comentarios positivos y cuando lo recibí me quedé muy contenta con él. Es un bolso para cada día, tiene un diseño clásico, se ve de calidad y tamaño medio. Lo empecé a usar enseguida y estoy encantada», «Fue para regalar… Y le encantó el bolso y de calidad excelente».

«Compré este bolso porque me voy de viaje al sol y a la playa, y no llevo bolso de piel en estos casos. Tuve que sustituir un viejo Longchamp plegable pero no tuve tiempo de ir a la tienda y la entrega online tardó demasiado. Entonces pedí este bolso en su lugar. Estoy muy contenta, me parece bonito, es más grande que una pequeña bolsa plegable así que puedo meter algunas cosas extra para el avión, es realmente perfecto y por el precio, sinceramente estoy más que contento con él. al no haber tenido tiempo de comprar el otro».

Cuál es el precio del bolso shopper de rebajas

Lo tienes en Amazon a un precio de 36,99 euros, así que es realmente asequible, y claro, mucho más barato que los originales que tienen precios elevados no aptos para todos.

