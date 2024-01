El pantalón pitillo vuelve a estar de moda: este es de Bershka, cuesta menos de 10 € y así puedes combinarlo

Cuando hablamos de los pitillos nos referimos a los pantalones que todas tenemos en el armario, ya que estilizan las piernas y dan la sensación de que quien los luce es más delgado. Suponiendo que quieras lograr ese efecto, que sepas que el pantalón pitillo vuelve a estar de moda y estos jeans super high waist skinny rotos de Bershka son una de las mejores alternativas por las que puedes optar.

Además de su buen diseño, este modelo está en oferta. Es una de las rebajas más importantes de Bershka, con un descuento total que debes conocer.

Tendencia: el pantalón pitillo vuelve a estar de moda

Materiales de primera calidad

Este producto se elabora con un material híbrido de máxima calidad, compuesto por una mezcla 74% algodón, 22% poliéster y 4% de fibras complementarias.

Esta mezcla única es la que explica por qué resulta tan agradable al tacto, alargando tu silueta a la vez que permite que tu piel transpire y permanezca seca.

Así evita algunas de las molestias típicas de los jeans ajustados, como las raspaduras de la tela o la acumulación de calor en los días cálidos del verano.

En qué tallas y colores está disponible

El artículo en cuestión está disponible en siete tallas para que cada mujer pueda comprar la que crea que mejor va con las medidas de sus piernas y caderas. Será conveniente que le eches un vistazo a la guía de tallas que proporciona Bershka en su web oficial para que despejes cualquier duda en este sentido. Siempre que sigas sin estar del todo segura, ponte en contacto con la firma. Un representante de la marca te informará cuál es la talla perfecta para ti.

Por otro lado, cuentas con tres colores tradicionales para que selecciones el que más te gusta. Los tonos son el negro, el azul y el azul lavado. Los tres son perfectos para llevar en la oficina, cuando debes salir o bien para escogerlos en fin de semana. Combinan con todo.

¿Cómo cuidar esta prenda?

Ocuparte del mantenimiento de tus prendas es una manera de alargar su vida útil, y respetando las instrucciones de lavado de tus prendas no tendrás problemas para que el jean dure muchos años.

De por sí se elabora con materiales son resistentes, pero reducir los lavados y los secados te ayudará a conservar tus pantalones. ¿Cómo preservarlos? Lavándolos a un máximo de 30° C en ciclos de centrifugado corto, sin lejía ni blanqueador; y planchando a no más de 110° C.

No debes limpiarlos en seco ni tampoco introducirlos en la secadora porque eso podría entonces estropear el jean o cualquiera de las otras prendas.

Política de sostenibilidad en Bershka

Bershka trabaja con proveedores para mejorar la trazabilidad de su cadena de suministro y las instalaciones y los procesos que se emplean para sus prendas. Se guían por un principio de mejora continua y colaboración para salvaguardar los derechos humanos y laborales y avanzar en el bienestar de los trabajadores.

Precio: el pitillo vuelve a estar de moda

Se queda sólo en 9,99 euros cuando originalmente su precio era de 17,99 euros. Es decir, ahorrarás un 44% si te das prisa y te aseguras una unidad. No te duermas porque las existencias no son infinitas. Si acabas tardando demasiado, puede que no consigas el color o la talla que estés buscando.

Política de envíos en Bershka

Las recogidas en las tiendas son completamente gratuitas, y tu paquete estará listo para retirarlo en dos o tres días laborables. Debes saber que los envíos a domicilio cuestan 3,95 euros. Si no puedes esperar, paga 5,95 euros por un envío express para recibir el pedido en los siguientes dos días laborables a tu compra. Finalmente, el precio por enviarlo a los puntos de recogida de los socios comerciales de Bershka es de 2,95 euros adicional al precio de los jeans.

Política de devoluciones

También lo puedes devolver si hay algún problema. Posees 30 días a partir de la fecha de envío del pedido para la devolución del dinero. Recibirás tu reembolso en el mismo método de pago que hayas elegido. Varios son los modos en los que puedes coordinar la devolución de los pantalones, pero el único de ellos gratuito es devolverlo directamente en una tienda.

¿Cómo combinarlos: el pitillo vuelve a estar de moda?

Puedes complementar estos pantalones con variedad de prendas y todas están en Bershka. Por ejemplo, la cazadora biker efecto piel -29,99 euros- y con la camiseta sin mangas rib -antes 5,99 euros, ahora 3,99 euros-. Por supuesto, son apenas dos formas en las que puedes combinar estos jeans. Hay variedad de posibles combinaciones en el catálogo actual de Bershka y con prendas que en este momento están en descuento.

Repasa sus colecciones para escoger otras prendas que podrían complementarse con los pantalones y que son ideales por su relación calidad/precio. Tienes toda la informacion en la web.