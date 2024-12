El pantalón de lentejuelas de Zara con el que triunfarás en Nochevieja: el look perfecto por menos de 40 euros

Hay prendas que enamoran. Y mucho más si te pones en aquellos momentos más importantes e intensos. Es el caso del pantalón de lentejuelas de Zara con el que triunfarás en Nochevieja. Entre sus ventajas: los brillos, combinaciones con cantidad de prendas y un precio asequible de 40 euros. Debes saber cómo conseguir este pantalón para poder estrenarlo durante estas fiestas.

Si tardas un poco más, ya no estará, no habrá tallas y no lo vas a poder tener esta prenda en estas fechas tan señaladas. Lo ideal es que lo tengas con tops en negro, camisetas transparentes de diversos colores, y hasta tops de lentejuelas para ir a juego. Te falta una chaqueta y un zapato con tacón alto.

Descubre el pantalón de lentejuelas de Zara

Son los leggings flare lentejuelas. Destacan por ser de tiro alto con cintura elástica. Detalle aplicación de lentejuelas que realmente sorprenden. Bajo en evasé.

Materiales de confección

Se compone en exterior con 94% poliéster, 6% elastano, contiene al menos 94% poliéster reciclado certificado RCS y 6% elastano reciclado certificado RCS

Actualmente, el poliéster reciclado se fabrica principalmente a partir de residuos de plástico PET. Se trata de un tipo de plástico muy utilizado en diversos artículos, como las botellas de plástico. El uso de materiales reciclados ayuda a limitar la producción de fibra de poliéster virgen. Está certificado según el Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Mientras que el elastano reciclado certificado RCS es un material que se fabrica a partir del reciclaje de residuos generados durante el proceso de fabricación de este material. Transformar los residuos en nuevos materiales ayuda a limitar la extracción de materias primas. Cuenta con la certificación Recycled Claim Standard (RCS), que verifica el contenido reciclado y hace un seguimiento desde el origen hasta el producto final.

Cómo podemos cuidar este pantalón de lentejuelas

Cuidar de tus prendas es cuidar del medio ambiente. Lava tus prendas sólo cuando sea necesario, a veces es suficiente con ventilarlas. Los procesos de lavado desgastan poco a poco los tejidos, reduciendo los lavados alargamos la vida de las prendas y reducimos el consumo de agua y energía en procesos de cuidado.

Lavar a mano max 30ºC

No usar lejía / blanqueador

No planchar

No limpieza en seco

No usar secadora

Cómo cuidar la ropa en general

Tiende la ropa

La secadora consume mucha energía. Colgar la ropa, en lugar de utilizar la secadora, ayuda a cuidar de tus prendas ya que reduce el desgaste de los tejidos, produce menos arrugas, no encoge la ropa, evita el peeling y, además, no consume energía.

Airea tu ropa

Cuelga tu ropa al aire libre para ventilarla. El lavado de la ropa es un proceso que desgasta poco a poco los tejidos al mismo tiempo que consume agua y energía. A veces sólo necesitas ventilar las prendas o pasarles un cepillo para que estén como nuevas.

Cuida el punto

Las prendas de punto tienen elasticidad, por eso cuando las cuelgas pueden perder su forma original. Para evitar que se deformen, sécalas en plano y guardadas dobladas en el armario. Además, para mantener su elasticidad original, lávalas a mano o con programas para ropa delicada.

Cómo combinar el pantalón de lentejuelas de Zara

Capa semitransparente asimétrica

Capa semitransparente de cuello redondo. Bajo acabado asimétrico.

Zara lip gloss

Un gloss infusionado con aceite de jojoba e ingredientes activos que suaviza visiblemente los labios, proporcionando un increíble efecto holográfico sin sensación pegajosa. Ayuda a mantener los niveles naturales de emoliencia en los labios con el tiempo.

Camisa básica satinada

Camisa de cuello solapa con escote pico y manga larga. Cierre frontal con botones.

Chaleco ajustado lentejuelas

Chaleco de escote pico y manga sisa. Aplicación de lentejuelas. Cierre frontal con botones a presión ocultos.

Chaqueta efecto pelo zw collection

Chaqueta de cuello solapa y manga larga. Bolsillos delanteros. Forro interior a tono. Cierre frontal con botones ocultos.

Body poliamida escote cuadrado

Body confeccionado en poliamida de escote cuadrado y manga larga.

Blazer sin solapa lentejuelas

Blazer sin solapa con manga larga y hombreras. Detalle aplicación de lentejuelas. Cierre frontal con corchete oculto.

Chaqueta punto botones grandes

Chaqueta de punto liso con cuello redondo y manga larga acabada en puño. Cierre frontal con botones metálicos con relieve.

Cuál es el precio del pantalón de lentejuelas de Zara

Este pantalón negro con lentejuelas tiene un precio de 39,95 euros en varias tallas. Si tardas, no lo vas a encontrar. Ya puedes buscarlo en la web o bien en las tiendas físicas que Zara tiene repartidas por las distintas poblaciones. Sabes que es la mejor prenda que puedes tener para estas fechas.