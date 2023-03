El pantalón cargo de Zara que debes tener en tu armario: cómodo e ideal para ir a la oficina

La primavera está a la vuelta de la esquina, y los pantalones cargo serán una tendencia dominante estos días. Los estamos viendo en las principales pasarelas internacionales, y todas las firmas de moda tienen sus modelos. Este pantalón cargo de Zara que debes tener en tu armario es ideal. Una de las opciones más atractivas de la temporada.

Estamos ante una alternativa interesante por su versatilidad, ya que se adapta a cualquier uso que le des. Indistintamente, puedes utilizar estos pantalones para estar en casa como para salir con pareja/amigas.

Cómo es el pantalón cargo de Zara

Sin embargo, este pantalón es distinto a los demás por algunos detalles que le dan un estilo único. Confeccionado con tejido en mezcla de algodón, destaca primero el bajo acabado en trabilla y botón a presión.

A aquello hay que sumarle un cierre frontal con cremallera, botón y ganchos metálicos y, la estrella del conjunto, unos bolsillos en delantero de plastrón con cremalleras en pierna y de viva en espalda para llevar tus objetos.

Este producto está disponible en un total de seis tallas, que van desde la XS hasta la XXL, y desde la marca recuerdan que se trata de un artículo talla más grande de lo habitual, para que lo consideres al comprarlo.

Composición y cuidados

Zara trabaja con programas de seguimiento para garantizar el cumplimiento de estándares sociales, medioambientales y de seguridad y salud de sus prendas, y este pantalón es una prueba de ello.

El cargo cremalleras está elaborado con una mezcla de 97% algodón y 3% elastano que explica su gran confort. Como cuidar de tu ropa es cuidar del medio ambiente, recomiendan lavarlo a baja temperatura y con programas suaves de centrifugado que son más delicados con los materiales y ayudan a mantener sus virtudes originales.

No uses lejía ni blanqueador, ni lo seques en secadora. Pero sí puedes plancharlo, a un máximo de 150° C.

¿Qué coste tiene? ¿Y el envío?

El precio de este pantalón cargo cremalleras de Zara es de 49,95 euros. El envío a la tienda más cercana a tu domicilio es completamente gratis, por lo que ese es el precio final del mismo. Puedes recogerlo al cabo de dos o tres días laborables, o bien optar por el envío a tu casa.

Dispones de 30 días desde la fecha de envío para devolver tu compra en Zara, también sin coste alguno. ¡Es para ti, y está en la web de Zara!