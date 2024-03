En oferta y para toda la vida: el bolso de Pedro del Hierro que debes comprar esta primavera

Hay marcas que van y vienen, otras duran poco y hasta algunas desaparecen. Luego están las que perduran toda la vida. Es el caso del bolso de Pedro del Hierro, ideal para primavera, de rebajas y para ti.

En un color entre rosa y morado, es realmente original. Lleva el fantástico logo de la marca que sabes que te acompañará siempre.

El bolso de Pedro del Hierro que estrenarás en primavera

Porque lo compras ahora y lo tienes para cantidad de situaciones. Es elegante, de color, y de piel. Y como no, de una calidad probada como pocas.

Es el bolso dúo de piel con cadena, de esos de pequeño formato que no debes cargar demasiado.

Está realizado en piel de alta calidad y presenta un efecto acolchado con bandolera de cadena desmontable. Es más tiene varios detalles que te gustarán como que permite dar al bolso una doble funcionalidad, tanto como bandolera como bolso de mano.

Es decir, dos por uno, para salir y llevarlo a todos lados de la forma que quieras.

Calidad Pedro del Hierro

Este accesorio tiene cantidad de detalles que lo distinguen de otro, por esto es de marca y de una de las punteras del mundo.

Por ejemplo, que las pieles empleadas han sido curtidas utilizando prácticas más sostenibles. Es decir, se han empleado energías renovables y tecnologías que reducen el consumo de agua.

Gozarás del accesorio con dos compartimentos posee cierre con cremallera en ambos para mayor seguridad. Es una bandolera de cadena desmontable en acabado gun metal, con interior forrado en sarga de algodón.

Y también el bolsillo interior con tag de piel con logotipo grabado en plata que es toda una tentación. Y sobresale sobre el color morado. Muestra el detalle en el frontal de placa con logotipo de marca en acabado aun metal.

Materiales y cuidados máximos

Como muchas otras prendas y accesorios de la firma, los materiales son de alta calidad. La piel es de 100% piel de cordero así que te va a durar años.

Esto siempre que lo cuides bien, como se merece. Entre otros, establecen en la web de la marca no lavar, no blanquear, no secar en secadora, no planchar y no lavar en seco. Haz caso de ello, de las etiquetas y guarda entonces el bolso en un lugar seguro, bien fresco, seco y que no acumule polvo ni tampoco humedades.

Qué medidas presenta

Es pequeño, vamos que lo llevas de manera práctica a todos lados. Y te cabe ahí lo indispensable, el móvil, dinero, las llaves, tu gloss y poco más. Realmente no necesitas mucho mas si vas a salir. Las medidas son 22 cm x 13 cm x 4 cm. (Largo x Alto x Ancho).

Con qué combinamos este bolso

Es fácil porque es muy versátil y esto lo posiciona como un accesorio no solamente muy llevable si no también que combina con todo.

Vas a una fiesta con ese vestido corto y negro o con el metalizado y el bolso siempre queda perfecto. Pues es un color de moda y que sobresale. Si decides ir con blazer o con vaqueros y taconazos es también perfecto.

Es el ideal para una cena, cuando vas de fiesta, de invitada de boda con un vestido atrevido del mismo color y hasta si te invitan a un cóctel. Siempre tendrás a mano este bolso de Pedro del Hierro que adorarás.

Como no es un accesorio para diario, entonces seguro que lo tienes para cantidad de eventos.

Con un 70% de descuento es tuyo

Está en rebajas y ahora lo compras a un precio mucho más bajo. Si el bolso costaba 149,00 € , ahora lo tienes a 44 euros, es decir, ahorras nada menos que 105,00 €, lo que cuenta con un 70% en talla única.

Una rebaja que debes aprovechar antes de que sea tarde, y compras directamente en la web de la firma.

En cuento a envíos, si vas a la tienda a buscarlo entonces esta transacción es gratis. Estará en 2 – 4 días. Ahora bien si lo quieres tener en casa, entonces lo recibes en 2 – 4 días, para España peninsular / Islas Baleares con el precio de envío de 3,95 €.

Es gratis en pedidos superiores a 50 €, dentro de la península. Si quieres más información sobre ello, entonces la tienes toda en la web de Pedro del Hierro donde se vende este bolso.

Puedes devolver este bolso cuando quieras, dispones de un mes para realizar tu devolución a través de cualquiera de los siguientes métodos: devolución en tienda física que es gratis y recogida en tu domicilio que también es un trámite gratis.

Si quieres más prendas o bolsos de esta tienda, puedes entonces dar una vuelta y mirar qué hay más de rebajas.

Es un bolso de marca que no verás con este descuento en ningún lado.