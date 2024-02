Stradivarius tiene por menos de 26 euros el bolso atemporal que pega con todo y que es perfecto para todo el año

El camel es uno de los colores de moda. Basta echar un vistazo a las tiendas físicas y online para comprobar que es una tendencia tanto de la actual temporada invierno como de la próxima estación primaveral. Y así como se ha impuesto en abrigos y calzados, tenemos accesorios de tono camel claro. Absolutamente versátiles, en tu look no puede faltar un complemento de este color. Analizando el catálogo de algunas de las mejores marcas, Stradivarius tiene por menos de 26 euros el bolso atemporal.

Hablamos de una bandolera bucket con metales, un accesorio que sobresale porque es capaz de adaptarse a diversas situaciones de uso. Eventos formales e informales, salidas improvisadas con amigas o una cena con tu pareja.

No hay circunstancias en las que este complemento no logre lucirse. Incluso puedes llevarlo a una reunión laboral. Tiene espacio interior suficiente para que guardes todos tus objetos de valor.

Cómo es el bolso atemporal de Stradivarius

Un color para todo el año

A pesar de que el camel suele ser un color más clásico de la época fría, en los días cálidos puedes combinarlo con prendas claras. Justamente, las celebridades lo llevan con el blanco, el beige y el nude.

En verano, cuando la exposición al sol ha hecho lo suyo, llevar un bolso camel hará que el tostado de tu piel llame más la atención. Así que es perfecto para crear outfits de todo el año.

Con un tamaño de 24 cm x 28 cm x 16 cm, atraerá las miradas. Y más si te pones unos zapatos de esta misma tonalidad.

Composición y cuidados de la bandolera

Stradivarius informa que está fabricada con una mezcla de 65% poliéster y 35% poliuretano. Son dos materiales resistentes, duraderos, que envejecen muy bien aunque utilices este bolso a diario. Con unos mínimos cuidados, siempre parecerá nuevo.

Para mantenerlo, recuerda que no debes lavarlo ni aplicar lejía o blanqueador sobre la superficie. Tampoco es buena idea plancharlo. No recurras a la limpieza en seco, ya que podría dañar el tejido y deteriorarlo a largo plazo. Y evita introducirlo en la secadora.

Entonces, ¿cómo limpiarlo? Con un paño humedecido o mojado. Es suficiente para deshacerte de sus manchas.

¿Cuál es el precio del bolso atemporal?

La bandolera bucket de metales de Stradivarius es ideal como obsequio para tu madre, tu hermana o tu hija. ¡O como auto regalo porque te lo mereces!

Cuesta solamente 25,99 euros, por lo que no debes realizar una inversión demasiado importante ni comprometer tu presupuesto mensual para hacerte con él. Incluso, si añades algún otro producto a la cesta y la suma de los artículos supera los 30,00 euros, disfrutarás de envíos gratuitos en cualquiera de sus modalidades. Repasemos cuáles son, sus precios y horarios de entrega, entre otros.

Estándar domicilio – 3,95 euros, gratis a partir de los 30,00 euros

Express domicilio – 4,95 euros, gratis a partir de los 30,00 euros

Punto de recogida – 2,95 euros, gratis a partir de los 30,00 euros

Entrega programada – 3,95 euros, gratis a partir de los 30,00 euros

En cuanto a los envíos a cualquiera de las tiendas de Stradivarius, son gratuitos aunque gastes menos de 30,00 euros.

¿Cuánto puede tardar el pedido?

Si optas por alguna de las alternativas de envío anteriores, recibirás tu pedido de 1 a 3 días laborables. La única excepción son las llamadas «entregas programadas». Si compras tu bolso antes de las 14:00 hs, lo recibirás al siguiente día laboral.

Eso sí, esta modalidad tiene algunas limitaciones geográficas sobre las que deberías interiorizarte antes de completar la operación.

¿Cuál es el plazo de devolución?

Tienes 30 días desde la fecha de recepción de tu pedido para hacer efectiva la devolución en caso de que no estés 100% satisfecha. Si hay algo que no te ha gustado, o no has seleccionado la talla de alguna prenda correctamente, puedes cambiarla o devolverla.

Nada más tienes que registrarte en la web de Stradivarius y pedir la devolución aportando tus datos personales básicos.

Puedes devolver el bolso y demás productos en sus tiendas físicas de todo el país presentando el ticket de compra correspondiente, sea electrónico o en papel. En caso contrario, puedes devolver los artículos en un punto de entrega siguiendo las instrucciones que figuran en la misma etiqueta de devolución.

El importe de la devolución en puntos de entrega es de 1,95 euros, que se descuentan automáticamente del reembolso de tu compra en el mismo medio de pago con el que hayas abonado los productos anteriormente.

Comprar en Stradivarius es siempre bastante fácil y accesible, especialmente si lo haces online puedes tienes el producto en nada donde quieras. Si lo que deseas es ir a la tienda física, es otra opción según tengas una tienda más o menos cerca.

Combinas este bolso con cantidad de prendas que tienes en casa.