Potterheads, ¡estáis de enhorabuena! El universo mágico de Harry Potter ha abierto sus puertas en Madrid para el goce y disfrute de los fanáticos de la saga de novelas escrita por la británica J. K. Rowling. Con entradas disponibles desde 13,90 euros + gastos de gestión (de martes a viernes niños de 4 a 12 años) a 90,40 euros + gastos (pack familiar 2 adultos y 2 niños, con audioguía, los viernes, sábados, domingos, festivos y periodo de Navidad), el pabellón 1 de IFEMA acogerá, hasta el próximo 2 de abril, la exposición con más magia de todos los tiempos.



En un recinto de más de 1.400 metros cuadrados, Harry Potter™: The Exhibition es una fantástica recopilación de objetos en los que podremos encontrar cientos de ‘artículos mágicos’ utilizados a lo largo de las películas que integran la saga producida por Warner Bross y pasear por algunos de los escenarios inspirados en los decorados de las famosas filmografías.

Los visitantes también podrán disfrutar del increíble trabajo manual y artístico que se esconde tras el vestuario, el atrezo y las criaturas fantásticas originales de la película. Elementos que se incluyen en algunos espacios míticos como la sala común de Gryffindor, el campo de Quidditch o la cabaña de Hagrid.

La exhibición de Harry Potter es una exposición itinerante que se ha convertido en un gran reclamo en todo el mundo. Madrid será la única ciudad española dentro del tour europeo y será la primera vez en la que se pueda disfrutar del mismo en español.

De manera gratuita, y como anticipo al mundo mágico de Harry Potter, al que podrás acercarte desde ya en el recinto ferial IFEMA, el Ayuntamiento de la Comunidad de Madrid, en colaboración con Sold Out y Encore, promotores en España de la exposición, han colocado una serie de estatuas a gran escala que podrán verse en varios puntos turísticos claves de la capital hasta el próximo 10 de diciembre. Madrid es la primera ciudad en el mundo en celebrar la llegada de Harry Potter: The Exibition con una iniciativa como esta. ¿Aún no has ido a verlas?