Nunca una falda había quedado tan bien: así es la novedad de Sfera de la que todo el mundo habla

El verano no sólo es sinónimo de playa y piscina, sino también de todo tipo de eventos formales aprovechando las vacaciones. Suponiendo que tengas varios de ellos en agenda para los próximos meses, nunca una falda había quedado tan bien como esta. es la falda de traje midi y es la novedad de Sfera que te enamorará.

Se trata de una falda de traje midi con detalles como una abertura delantera y un cierre delantero de cremallera y ganchos. Sumándole a todo eso unos bolsillos traseros que resultan muy prácticos para resguardar algunos objetos de valor pequeños.

La falda que es la novedad de Sfera

Colores y tallas disponibles

Lo mejor de esta prenda es que por su tono blanco y sus tallas, que van de la S a la L, vas a poder usarla en cuanta ocasión quieras. Mientras que la variedad de tallas te permite elegir una que se ajuste perfectamente a tu silueta y marcarás cintura en variedad de ocasiones.

En color claro es ideal para salidas veraniegas ya sean diurnas o nocturnas. Puedes completar tu look con un top o con una camisa, combinándola según la reunión.

Materiales y cuidados

Esta falda de traje midi es confeccionada 100% en poliéster de la mejor calidad del mercado, por lo que puede lavarse en lavadora. Soporta una temperatura máxima de 30° C y un planchado de hasta 110° C. Eso sí, recomiendan no utilizar lejía ni blanqueador.

Descubre qué vale esta falda y la política de envíos y devoluciones

La recogida en las tiendas de Sfera es completamente gratuita, y las entregas de pedidos a domicilio tienen un coste de 3,95 euros. Mientras tanto debes saber que las devoluciones pueden llevarse adelante en las tiendas de la marca como en los puntos de venta de El Corte Inglés.

En cuanto al precio de la falda, es de 39,99 euros. Una inversión que consideramos vale la pena hacer por sus características. Recibirás un producto de primera, que podrás lucir en tus compromisos sociales independientemente de cuándo y dónde sean. Y que sienta de maravilla.

Ya puedes comprar la falda que todas quieren en este momento y te la traen a casa directamente o bien donde tú quieras.

En la web de Sfera tienes todas las instrucciones para poder comprar en un solo clic y de la forma más cómoda. No te pierdas esta falda y de qué forma lucirla en verano. Es la indicada para ti.