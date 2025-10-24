Nuevo fiasco de estilo de Francina Armengol en Asturias: lo intenta, pero no lo consigue

Francina Armengol ha vuelto a defraudar con su estilismo en los Premios Princesa de Asturias, pese a que ha intentado arriesgar con un vestido midi en tono azul oscuro, manga larga y compuesto por volantes en la falda. Con un aire muy juvenil y divertido, la presidenta del Congreso ha intentado un año más estar a la altura, pero lamentablemente no lo ha conseguido.

Muy sonriente y relajada, Armengol ha llegado al Teatro Campoamor de Oviedo dispuesta a disfrutar de la velada, donde un año más tanto los Reyes como sus hijas han sido las grandes protagonistas. El año pasado, lo cierto es que Francina tampoco terminaba de acertar, con un dos piezas compuesto por una blusa con lentejuelas y una falda lisa, que combinaba con un largo abrigo en tono oscuro.

Francina Armengol en los Premios Princesa de Asturias. (Foto: Gtres)

Esta tampoco es la primera vez que la presidenta del Congreso está en el punto de mira por un error de estilo y de protocolo, como ocurrió en la jura de la princesa Leonor. En esa ocasión, ambas enfrentaban un papel muy relevante, y todos los ojos estaban puestos en ella. En este caso, el principal problema pudo ser la elección del color, un azul quizás demasiado vistoso y en el que coincidió con la Reina Letizia. Además, el tipo de vestido que escogió tampoco resultaba el más adecuado para un acto de día, sobre todo porque los volantes de las mangas y la pedrería suelen reservarse para la tarde o la noche.

Francina Armengol con un vestido azul. (Foto: Gtres)

Sin embargo, tampoco sorprende ya que el propio estilo de Francina se caracteriza por ser bastante informal. Siendo una de las figuras más relevantes del PSOE, su rol le ha dado cada vez más visibilidad. Sin embargo, podría estar lejos de considerarse elegante. Mientras que, en el caso de los complementos, no suele arriesgar demasiado, sino que apuesta por complementos con un toque bohemio, que la alejan bastante del toque protocolario que exigen este tipo de eventos y se espera de su posición.

Los mejores looks de los Premios Princesa de Asturias

En su armario, destacan los vestidos cortos, sin mangas y los zapatos de planta baja, ya sean sandalias o bailarinas. Algo que nos ha vuelto a demostrar en esta nueva edición de los Premios Princesa de Asturias.

Entre los mejores looks de la velada, sí que podemos destacar a Serena Williams, una de las galardonadas de la noche, que ha apostado por un vestido rojo de escote asimétrico y zapatos con efecto charol a juego. También a Ester Koplowitz, que permanecía fiel a un estilo sofisticado y minimalista con un total look en tono blanco. Otros estilismos que cabe destacar son el de Sandra Gago, que ha apostado por un vestido en tono azul marino de raya diplomática y blazer a juego; o el de ex ministra y actual presidenta de Mediaset España, Cristina Garmendia, que ha brillado con un look en tono beige y blanco, mezclando elegancia clásica con modernidad.