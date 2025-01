La nueva marca de moda para vestidos de invitada por la que suspiran las que saben de moda

Estamos a punto de empezar la temporada de bodas y para hacerlo, nada mejor que conseguir encontrar la marca de vestidos de invitada que triunfa. Ha llegado ese momento de conseguir esa prenda que nos convertirá en las mejor vestidas de cualquier evento, de la mano de unos detalles y unos diseños que acabarán siendo los que marcarán una diferencia importante en todos los sentidos. Una novedad que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades.

La inversión en un buen vestido de invitada es necesaria. No sólo para los eventos que nos están esperando, sino también pudiendo aprovechar este vestido para ocasiones especiales. Ir bien vestida es algo que debemos empezar a tener en cuenta. Quizás hasta la fecha no hubieras podido tener en cuenta que llegan una serie de detalles que son fundamentales y hasta la fecha no hubieras tenido en cuenta. Un vestido con el ser una auténtica reina, gastando una cantidad de dinero que nos podemos permitir, parece ciencia ficción, pero es una realidad que podremos poner en práctica. Toma nota de esta nueva marca que quizás no conocías hasta ahora.

Los vestidos de invitada se reinventan con esta nueva marca

Hay una nueva marca que reinventa los vestidos de invitada. Estas prendas de ropa que pueden convertirnos en las auténticas protagonistas de unas historias que son realmente sorprendentes y que en cierta manera se acabará convirtiendo en una especie de novedad destacada que puede ser clave en estos días.

Se acerca la temporada de invitadas de boda, de eventos, comuniones y bautizos, pero también graduaciones y celebraciones. Eventos en los que podemos empezar a prepararnos para triunfar, de la mano de una serie de elementos que pueden ser los que marcarán la diferencia en todos los sentidos de una forma o de otra.

Es hora de apostar claramente por unas prendas de esas de diseño español que están de moda y que pueden ser las que nos acompañen en unos días en los que todo es posible. Si estás pensando en buscar ese vestido que te haga sentir especialmente bien, ha llegado el momento de hacerlo, de la mano de unos detalles y diseños que tienen sello nacional y son una sensación entre las expertas en moda. Toma nota de la marca de moda en vestidos de invitada.

La marca por la que suspiran las expertas en moda

Esta marca nacional tiene una historia y unas prendas que hay que conocer. Podremos hacernos con una serie de elementos que acabarán marcando una diferencia importante, de la mano de prendas y complementos que pueden ser fundamentales. Las expertas en moda no dudan en apostar claramente por estos vestidos de invitada.

Tal y como se presentan en su web: «Holaa! Soy R, la fundadora de THE-ARE y un poco ‘la culpable’ de que podamos escribir juntas esta historia. Con 23 años, me propuse crear mi propia marca y empecé diseñando prendas para mis amigas en un pequeño cuarto. Recuerdo que tenía un montón de retales de telas que había ido coleccionando durante mis años estudiando diseño. Cogí la máquina de coser, hice los patrones, prepaparé un shooting y organicé el primer showroom de THE-ARE».

Siguiendo con la misma explicación: «THE-ARE es en inglés: ‘ la erre’. Se me ocurrió el nombre porque mis amigas me llaman así, R. Siempre me ha gustado vestir diferente y sentirme especial con la ropa que llevo, por eso con THE-ARE vi la oportunidad de hacer sentir así también a las chicas de mi generación. Desde Instagram fue corriendo la voz y gracias a vosotras, cada vez éramos más. Me escribíais por instagram para saber cómo conseguir las prendas que veíais en fotos. Poco a poco, los tops de lentejuelas se convirtieron en nuestra insignia, y con la idea de crecer juntas, hemos lanzando nuevas colecciones de eventos, baño y casual, para acompañaros en vuestro día a día».

Se trata de una marca Made in Spain, de la que nos podemos sentir orgullosas, según afirman: «Nuestra historia habla de RETOS, cómo crear una marca de la nada, producir en España o superar una pandemia mundial… Desde que empezamos, hemos acumulado infinidad de ÉXITOS, pero también de FRACASOS que tuvimos que convertir en oportunidades. Día a día luchamos para seguir escribiendo nuestra historia contigo».

Siendo una historia de superación que inspira: «Para que os hagáis una idea, empecé haciendo los patrones en papel y cortando en la alfombra de casa de mis padres👀 ahora hacemos los patrones por ordenador y cortamos en una mesa de 6 metros! Algo de lo que estoy verdaderamente orgullosa es de nuestra evolución, centrada siempre en VOSOTRAS y en nuestras PRENDAS. No hemos dejado ni un momento de querer haceros soñar con ellas. Diseñamos nuestras prendas cero, inspirándonos siempre en vosotras. Elegimos los mejores tejidos y les damos forma en patronaje, corte y confección. Hacemos miiil fittings (y no es broma..) hasta que damos con las prendas perfectas para vosotras.»