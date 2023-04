No has visto otra igual: esta americana satinada es la prenda estrella de Mango

En diversos colores, esta esta americana satinada es la prenda que debes tener. La combinas con vestido a juego, además de pantalones y faldas.

Conseguirás elevar tu look en miles de situaciones y lo mejor es que vas elegante a todos lados.

Tendencia: la americana satinada que debes tener

Está dentro de la colección Selection de Mango. Y está confeccionada en tejido fluido, diseño recto y también destaca por su doble botonadura.

Es importante su efecto satinado, con cuello pico con solapa, manga larga y cierre de botones en la parte delantera. Lleva más detalles que la hacen una americana especial con bolsillos de solapa laterales y forro interior.

Como está elaborada

Diseñada en Barcelona, su composición es de 54% viscosa, 46% poliéster, y forro en 100% poliéster.

Desde Mango establecen que el poliéster reciclado se obtiene a partir de residuos textiles de poliéster, desechos marinos o botellas de plástico PET que se aprovechan para producir nuevo tejido.

De qué forma cuidarlo

Esta americana debe cuidarse para que dure más en el tiempo. no debes lavarse, no usar lejía, debe planchase a máximo 110°, y no puede usar secadora. Sigue las instrucciones de la etiqueta para que siempre esté como nueva.

En cuatro colores distintos

La chaqueta es versátil y esto es porque la consigues comprar en cuatro colores. por un lado está el morado claro, fantástica para lucir en tus citas donde debes ir siempre más elegante. En este color, tienes el vestido lencero satinado a juego, con el que ir a una boda. Su precio es de 49,99 euros.

Por su parte, el color beige es otro de los que puedes comprar. En Mango aconsejan que se pueda llevar con pantalones negros y sandalias del mismo color o en blanco como el zapato de vinilo a 49,99 euros de precio. El negro es el más versátil, y en vainilla consigues ser la más original de la fiesta.

Cuánto cuesta esta chaqueta

Sabes que la puedes comprar directamente en la web de Mango y así ni te mueves de tu casa. el precio es de 89,99 euros, y las tallas que puedes comprar van de la XXS a la XXL. Eliges entre variedad según quieras que la americana te quede más ajustada o bien algo más suelta. También depende de para qué la uses.

Tienes la chaqueta perfecta, con el color que elijas y tu talla. Así que no te la pierdas y cómprala antes de que se agote.