No busques más: H&M tiene el calzado perfecto para ir a la oficina

El próximo 20 de marzo daremos la bienvenida a la primavera y, aunque todavía quedan algunas semanas para entonces, las marcas ya están empezando a lanzar sus colecciones de cara al buen tiempo. Una de las últimas en hacerlo ha sido H&M, y en la tienda online hemos fichado un calzado que es ideal para los looks de oficina de entretiempo. Un calzado cómodo, fácil de combinar y muy elegante.

Son unos mocasines de ante en color beige claro. El beige se presenta como el color de moda en 2022, un tono minimalista y sobrio que se ha convertido en la mejor alternativa al clásico blanco. Tiene multitud de combinaciones, así que podemos apostar por el azul marino o el negro o por colores más llamativos como el naranja o el rosa. También tenemos la opción de elegir un look cálido para la primavera mezclando el beige y el blanco.

El calzado de la nueva colección de H&M es uno de los mejores descubrimientos que hemos hecho esta temporada. Los mocasines están confeccionados en ante suave de oveja 100%, con costura decorativa en el empeine y trabilla en el talón.

Tienen un tacón muy bajo, de 1 centímetro, lo justo para que no dejen de ser planos y al mismo tiempo los pies no vayan rozando el suelo. La plantilla es de piel, lo cual es un grandísimo punto a favor porque deja respirar los pies y los mantiene frescos y secos, evitando malos olores.

Un calzado al que seguro que sacamos muchísimo partido en primavera porque nos ofrecen todo lo que necesitamos para un look de oficina cómodo y con estilo. Las opiniones que hay sobre los mocasines en la tienda online de H&M son estupendas, con una valoración general de 4,7 estrellas sobre un máximo de 5: «Me ha sorprendido la calidad de los mocasines, son geniales y cómodos, tienen mucho estilo.»

Aunque quedan muy bien con todo, queremos proponerte un look de lo más favorecedor. Podemos combinar los mocasines con unos vaqueros estilo culotte, una camisa blanca con volantes y una blazer de cuadros.

Los mocasines sólo están disponibles en la tienda online, no se pueden encontrar en establecimientos físicos de la marca. Tienen un precio de 49,99 euros, y están a la venta en una gran selección de números, desde el 35 hasta el 42. Por ahora no hay ningún número agotado, aunque seguro que H&M no tarda mucho en colgar el aviso de «Sold Out».