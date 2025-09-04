Kate Middleton ha vuelto a dar una lección de estilo con un guiño a la moda española. Como muchas royals, la mujer del rey Guillermo ha retomado su agenda oficial con un look perfecto para la vuelta a la oficina. Este 4 de septiembre, la princesa de Gales ha visita los jardines del Museo de Historia Natural de Londres junto a su marido. Aunque su presencia ya es noticia -debido al problema de salud que arrastró el pasado curso escolar-, lo cierto es que la madre del futuro rey de Inglaterra ha llamado la atención por su estilismo.

El perfecto look de oficina de Kate Middleton

Para esta reaparición ante el pueblo inglés y la prensa británica, Middleton ha escogido el look ideal para acudir a la oficina. En su vuelta al colegio, la cuñada de Carlos III -que invierte en piezas duraderas y tradicionales-, ha apostado por un estilismo atemporal con prendas básicas de fondo de armario y al alcance de todos.

La princesa de Gales ha lucido, como pieza principal, una blazer tipo tweed con un tejido muy british con dibujo de espiga que ha complementado con una camisa blanca abotonada y muy versátil. Asimismo, ha añadido al estilismo unos pantalones rectos de color verde de pinza. Sin embargo, lo más llamativo ha sido su calzado. Middleton ha hecho un guiño a la moda española al llevar unos mocasines slippers en tejido de piel de ante marrón de la marca Pretty Ballerinas acabadas en punta, con flecos y hebilla plateada y cuyo precio oscilan los 220 euros.

Las Pretty Ballerinas de Kate Middleton. (FOTO: REDES SOCIALES)

Su nuevo estilismo

Desde 2001 -el año en el que conoció en la universidad al príncipe William-, el estilo de Kate Middleton apenas ha cambiado. De hecho, su maquillaje -con unas sombras de ojos pronunciadas- y su peinado, han seguido intactos desde entonces. Sin embargo, en las últimas horas, la madre del futuro rey de Inglaterra ha reaparecido con un radical cambio en su melena -que ha generado muchos titulares en todo el mundo-. La princesa de Gales, en su vuelta de las vacaciones de verano, ha dicho adiós a su melena castaña y ha lucido unos reflejos rubios efecto sol que rejuvenecen su imagen con matices color avellana.

Además, Middleton ha reaparecido con un corte de pelo mucho más largo de lo habitual. Sin embargo, aunque su color de cabello ha cambiado, no lo ha hecho su forma de peinarse ya que ha lucido sus míticas ondas en las puntas con raya en medio.

Kate Middleton con la melena más rubia. (Foto: Gtres)

Un look que demuestra que Kate Middleton empieza una nueva temporada royal con muchas ganas de cambios o, al menos, en su estilismo -sin perder su elegante esencia-.