Ni ropa ni decoración: Zara lanza un nuevo juguete para perros que promete ser superventas

Zara es imparable. Y prueba de ello son las colecciones que no dejan de crecer en sus catálogos, siempre adaptadas a todo tipo de públicos y necesidades. La última incorporación ha sido especialmente pensada para quienes sienten un amor incondicional por sus mascotas. En esta nueva línea, se pueden encontrar desde cojines XL hasta collares, camas de algodón y muchos más accesorios pensados para el confort y el estilo de nuestros compañeros peludos.

Entre todos estos productos, uno de los que más ha llamado la atención, y se ha vuelto viral en redes sociales, es el adorable juguete de crochet. Su diseño artesanal, colorido y suave ha despertado tal interés, que muchos lo consideran ideal para todo tipo de mascotas. Tiene forma de gallina y es de los colores clásicos de este animal (rojo, amarillo y blanco). Además, cuenta con un cascabel en su interior que hace que la interacción con él sea mucho más dinámica. Su tamaño es de 25 centímetros de alto, 12 centímetros de ancho y 4 centímetros de fondo y cuesta 12,99 euros.

Juguete para mascotas de Zara. (Foto: Zara)

En la descripción se señala que el exterior está hecho con un 100% de algodón, al igual que el forro. El relleno está hecho en su totalidad de poliéster. Por otro lado, también advierten de que para lavarlo no se puede usar ningún tipo de lejía o blanqueador, así como tampoco es recomendable plancharlo o meterlo en la secadora. Por otro lado, también informan que es importante supervisar que las mascotas no jueguen con él estando roto o dañado, al mismo tiempo que hacen hincapié en que, aunque a simple vista pueda parecer también un juguete para niños, no es aconsejable que se deje al alcance de los más pequeños.

¿Qué es el crochet?

Por todos es sabido que el crochet es una técnica que ha vuelto con fuerza y está más de moda que nunca. Este arte tradicional, que combina creatividad y destreza manual, ha conquistado no solo a los amantes de la mercería, sino que también a las grandes firmas de moda. Se trata de una técnica de tejido a mano en la que se utiliza ganchillo para formar cadenas con hilos.

Tejido crochet. (Foto: Gtres)

Muchas marcas han adoptado el crochet en sus colecciones, aprovechando su versatilidad, textura única y ese aire artesanal que tanto se valora hoy en día. Como no podía ser de otra manera, Zara no se ha quedado atrás y ha incorporado el crochet no solo en prendas de vestir, como tops, vestidos o accesorios, sino también en artículos de decoración para el hogar y en juguetes para mascotas. Esta apuesta demuestra cómo una técnica aparentemente sencilla puede convertirse en un elemento clave de diseño.