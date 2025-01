Ni niacinamida ni retinol: Primor rebaja a 3 euros el milagro para acabar con la piel grasa

A la hora de reparar la piel, siempre es mejor elegir marcas reconocidas. En esta ocasión y gracias a las webs de belleza, lo tienes más fácil. Primor rebaja a 3 euros el milagro para acabar con la piel grasa. Porque se puede reparar para que luzcas una piel más bella y sana. Hablamos del gel Limpiador para Piel Grasa o con Tendencia Acnéica Ziaja, y está teniendo muchas ventas.

De manera que, si luchas contra la piel grasa o propensa al acné, necesitas agregar a tu rutina de cuidado facial este gel que te ofrece lo mejor. Entre otros, es un limpiador activo y sin perfume, y ofrece una serie de beneficios que transformarán la salud y apariencia de tu piel. Es adecuado, tanto para adolescentes como para adultos, y está diseñado específicamente para combatir el exceso de sebo y desbloquear los poros. Su fórmula única normaliza la actividad de las glándulas sebáceas, calma las lesiones de acné y restablece el nivel óptimo de humedad. Además, alisa la piel y restaura su pH natural.

¡Combate el acné de manera efectiva y cuida tu piel con el Gel Limpiador para Piel Grasa o con Tendencia Acnéica de Ziaja!

Cómo lo podemos usar

Aplicar una pequeña cantidad del gel limpiador para piel grasa o tendencia acneica de Ziaja sobre la piel húmeda.

Masajear suavemente con movimientos circulares y enjuagar bien.

¿Qué ingredientes engloba el gel para piel grasa?

Aqua (Water), Coco-Glucoside, Cocamidopropyl Betaine, Sodium Cocoamphoacetate, Panthenol, Laureth-7 Citrate, Propylene Glycol, Glycyrrhiza Glabra (Licorice) Root Extract, Saccharomyces/Zinc Ferment, Allantoin, PEG-120 Methyl Glucose Dioleate, Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer, Diazolidinyl Urea, Sodium Benzoate, Sodium Hydroxide.

La lista de ingredientes está sujeta a modificaciones. Antes de utilizar un producto de nuestra marca, le invitamos a consultar el etiquetado del producto para obtener la lista de ingredientes más actualizada.

Comentarios positivos del gel para piel grasa

“Le doy 5 estrellas porque me encanta es maravilloso”, “Me gusta la textura y deja la piel bastante suave, no es un limpiador agresivo. Además me asegure que no fuera comedogénico, al contrario del de Manuka tree de esta misma marca Ziaja. No huele a nada, así que dudo que lleve perfume, ideal para pieles mixtas/sensibles”, “Buen limpiador”.

Cuál es el precio del gel para piel grasa

Ahora está en oferta, pues si costaba 4,49 euros , lo tienes en este momento a un precio de 3,55 euros gracias a las rebajas. Ya lo puedes comprar en Primor o en otras tiendas directamente.

