La cosmética polaca llega a España con este exfoliante por menos de 4 euros

Si quieres que tu piel esté cada vez más sana y joven, ya sabes que debes cuidarla. Pero no hace falta invertir mucho en ello. Por esto la cosmética polaca llega a España con este producto.

Está en Primor, y lo tienes para que tu piel reluzca todavía más , en especial tras los estragos del verano.

Top: la cosmética polaca llega a España

De Ziaja, tenemos a Acai Berry Gel Exfoliante Limpiador Micelar Facial. El gel exfoliante limpiador de la línea acai berry que limpia y exfolia la piel, suavizando, hidratando la piel con propiedades antibacterianas.

Lo mejor, entre otras de sus características, es que restaura el pH fisiológico de la piel. Además está en oferta por lo que lo tienes por un precio todavía más bajo al que se vende, que es casi regalado.

Comentarios positivos

Este gel exfoliante, que está en la web de Primor, tiene variedad de comentarios positivos, las usuarias establecen que: “Una maravilla, el granito es minúsculo, no es molesto al frotar en el rostro y huele genial. Mi piel es mixta deshidratada y lo combino con el tónico en spray de la misma gama y me va muy bien”.

“Soy de piel seca y buscaba un exfoliante que no me resecara aún más la piel, este sin duda es super suave con la piel”. “Buen producto calidad-precio. Más que como exfoliante lo uso como limpiador”.

“Es muy suave, para pieles delicadas creo que está bien, pero yo personalmente no noto que me deje la piel tan limpia como me gusta”.

Más productos de la gama

Para cuidar mejor y bien de tu piel, en Primor hay más productos que puedes comprar de esta misma marca.

Está la Acai Berry Crema Regeneradora Nutritiva Rostro y Cuello, que se encarga de hidratar y fortalecer la piel mejorando la flexibilidad y alisando las arrugas con propiedades antioxidantes. La encontramos indicada para pieles normales, secas, deshidratadas, maduras y adolescentes. Especialmente para pieles que luchan contra el envejecimiento.

Gel exfoliante en oferta

Ya puedes comprar este Gel Exfoliante Limpiador Micelar Facial por menos precio. Si normalmente cuesta 3,99 euros, ahora lo tienes por 3,79 euros los 200 ml, con el descuento del 5%. Algo que te puedes permitir, y más si lo que deseas es cuidar la piel con exfoliante, algo necesarios cuando vienes del verano, y la piel se ha quedado más seca y rugosa de lo normal. Ya lo puedes incorporar a tu rutina.