Ni manicura francesa ni tonos nudes: ésta es forma más saludable de hacerte las uñas sin estropearlas

Hay una forma más saludable de hacerte las uñas sin estropearlas que quizás te sorprenderá. Las uñas son el espejo del alma, una carta de presentación que no debemos pasar por alto y que acabará marcando unos días cargados de plena actividad. Sin duda alguna, habremos llegado a ese punto en el que necesitamos dar una serie de pasos que serán esenciales y que se convertirán en un elemento a tener en consideración. De la mejor manera posible, debemos empezar a cuidarnos un poco más.

Este estilo de uñas puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestro día a día. Sin duda alguna, tendremos por delante algunos cambios que debemos empezar a visualizar de tal forma que tocará ver qué es lo que nos espera en estos próximos días. Si nos hacemos la manicura en casa o si salimos de casa, no debemos dejar escapar la oportunidad de hacernos con un tipo de elemento que puede acabar siendo el que mejor se adapte a nuestras necesidades. Un cambio que puede llegar a ser la que nos acompañará en estos próximos días.

Ni tonos nudes ni manicura francesa

La manicura francesa se ha convertido en nuestra mejor aliada en estos días en los que necesitamos empezar a conseguir un tipo de manicura que se adapte a nuestras necesidades. Habrá llegado ese momento de apostar claramente por una serie de elementos que serán esenciales.

Por lo que, habrá llegado el momento de apostar seriamente por ello, este tipo de manicura puede convertirse en un signo de elegancia que no podemos pasar por alto, sino más bien todo lo contrario. Habrá llegado ese momento de empezar a pensar en un cambio destacado.

Los tonos nude han acabado siendo una apuesta segura. En especial para estas uñas que queremos empezar a pensar en un cambio que hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en consideración. Son tiempos de apostar claramente por un color que se adapte a nuestro día a día.

Será el momento de dejar salir estos detalles que, sin duda alguna, acabarán siendo las que marcarán estos días. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos tener en nuestro día a día. Con un importante cambio que debemos tener en consideración. Te proponemos un tono de uñas que te sorprenderá en todos los sentidos.

Esta es la forma más saludable de hacerte las uñas sin estropearlas

No estropearás una uña con la llegada de esta técnica que realmente puede cambiarlo todo. Si estás pensando en conseguir este tipo de detalle que hasta la fecha no sabíamos que podrían ser tan importantes. Si estás pensando en hacer realidad este cambio en las uñas que necesitas, no lo dudes, es ahora el momento.

La manicura coreana es tendencia y tal y como nos explican estos expertos de Druni: «Las uñas coreanas naturales son de un color naranja claro cerca de la mandarina, que resulta muy sutil y queda genial sobre las uñas. De hecho, es uno de los colores de esmalte más demandados en la actualidad. El característico color de la manicura estilo coreano se debe a los pétalos de la balsamina, una planta ornamental originaria de Corea del Sur de profusa floración, que es la protagonista del tinte que hay que preparar para realizar la manicura. Un tinte que consiste en una mezcla a base de una pasta de flores y hojas machacadas, a la que hay que añadir un polvo con unas características muy similares a la levadura y, por último, la integrar la balsamina, de ahí que a esta manicura también se le conozca como balsam dye».

Lo mejor es que podemos hacernos esta manicura en casa fácilmente con el mínimo esfuerzo posible, siguiendo la explicación del blog de Druni: «Para hacer esta manicura de Corea tendrás que elaborar tú misma la mezcla para el tinte, pero tranquila, porque existen kits que facilitan enormemente este proceso, sin que sea necesario ponerte a machacar las flores. Cuando la tengas, tienes que pintar las uñas con la mezcla como lo haces siempre, con la particularidad de que al terminar tienes que envolver las uñas con papel film transparente, y dejarlas así durante toda la noche para que el tinte haga efecto y realmente funcione, y desenvolverlas por la mañana. Por ello, el mejor momento para hacerlo es por la noche, justo antes de irte a dormir. Una de las principales ventajas es que la manicura coreana puede mantenerse en perfecto estado durante varios meses, sin necesitar ningún tipo de mantenimiento de cuidado. Eso sí, a medida que te vayan creciendo las uñas, tendrás que teñir las zonas nuevas, aunque son muchas las mujeres que optan por dejar el color natural de la uña nueva, creando un efecto degradado que queda realmente bien».