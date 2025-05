Ni deportivas ni cuñas: sabemos de dónde son los zapatos de la Reina Letizia que vas a llevar esta primavera

Normalmente no hay tantas ocasiones de ver a la Reina Letizia tan cercana con los ciudadanos. Se ha paseado por la Feria de libros de la Cuesta de Moyano, en Madrid, donde ha intercambiado palabras, charlas y libros con diversos autores del momento. Hasta ha comprado algún ejemplar, con la anécdota de necesitar la ayuda de una escolta al no tener dinero en efectivo en ese momento. Además ha vestido con un look casual y sabemos de dónde son los zapatos de la Reina Letizia.

Con un outfit desenfadado, Doña Letizia ha llevado una vistosa gabardina de cuadros vichy en blanco y negro, de la marca Mirto, y jersey de punto y pantalón estrecho, todo en color negro. Y lo que nos ha llamado más la atención es el calzado: las merceditas destalonadas, tan de moda en este momento. La marca que lució fue Sézane, concretamente el modelo babies Paula. Veamos cómo son estos zapatos, con algo de tacón, pero realmente cómodo que puedes llevar en cantidad de ocasiones.

De dónde y cómo son los zapatos de la Reina Letizia

Son zapatos de charol que cuentan con cantidad de detalles, como son sus diversas hebillas, y el tacón de unos 4 cm, es decir, lo justo para ir bien cómoda a todos lados.

Babies de tacón medio

Pieza fabricada en nuestro taller portugués

Sistema de cierre mediante tira en el tobillo con hebilla de hebijón

Exterior de charol

Forro y plantilla de piel

Suela de goma

Tacón revestido de charol

Altura del tacón: 5 cm

Hebilla de latón con acabado oro claro

La Reina Letizia en la Cuesta de Moyano. (Foto: Gtres)

Materiales de calidad

Pala: 100% piel caprina charolada

Plantilla / Forro: 100% piel ovina lisa de curtido vegetal

Suela: 100% goma

Material tacón: 100% piel caprina charolada

Artículo fabricado en Portugal

Recomendaciones de cuidado para extender la vida de las prendas

¡Esta piel lisa charolada resiste al tiempo y a los avatares del día a día! Impermeable de forma natural gracias a la capa de barniz, necesita muy poco mantenimiento. Limpia las manchas diarias con un paño ligeramente húmedo y, a continuación, aplica de vez en cuando el aceite de barniz para devolverle su brillo.

Todo el calzado de esta marca se fabrica en Europa, en los talleres de Italia, Portugal y España. Los talleres se someten a auditorías por parte de expertos independientes, de conformidad con los estándares que hemos seleccionado (auditorías BSCI, SMETA, ICS o WCA).

Los zapatos de la Reina Letizia en varios colores

Si bien la Reina Letizia escogió este calzado en negro, está en varios colores.

Cámel

Un tono realmente precioso para llevar en cantidad de estaciones del año.

En estampado leopardo

Es realmente uno de los más originales con ese print animal que tanto se lleva. A combinar con vestidos del mismo estilo y estampado.

Nude charol

En este color, serás la más naïf de la fiesta. La suerte es que queda bien tanto con colores oscuros o bien algo más claros.

Crudo y negro

Combinación de dos colores en un mismo zapato, muy original.

Crudo charol

Es un tono claro que aportan total elegancia.

Palisandro charon

Un rojo algo más intenso que el normal para poder combinar con cantidad de prendas que ya tienes en tu armario.

Rojo charol

Uno de los más de moda en este momento, con el rojo vas bien a todos lados.

Cuál es el precio de estos zapatos

Tienen un precio de 155 euros en varias tallas que dependen de cada color. Corre porque no quedan todos los números de todos los colores.

Si dudas entre dos números, elige el más grande. Si no, elige tu número habitual.

Envíos