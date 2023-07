Las mujeres de 50 lo están agotando: el vestido túnica de Zara que potencia el bronceado

Queremos prendas top que nos realcen durante la época estival. Es el caso del vestido túnica de Zara que potencia el bronceado.

Lo tienes en color mostaza y en la web, ahora bien, sepas que quedan pocas tallas porque se están agotando.

El vestido túnica de Zara que potencia el bronceado

Es una prenda confeccionada con tejido en mezcla de lino. Un tejido realmente espectacular y de calidad además de ofrecer frescura ideal para esta época del año. Tiene escote pico y manga corta. Entre sus detalles hay el pliegue en delantero y el bajo asimétrico.

Está confeccionado en 55% viscosa, 23% lino, 22% algodón. Y entre sus cuidados, desde zara recomiendan alargar la vida de tus prendas de denim pudiendo lavarlas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

El vestido mostaza debe lavarse a máquina max. 30ºC. a centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C y no usar secadora.

Con qué podemos combinar este vestido

Con cantidad de prendas, que están en la misma web de zara. En este caso, tenemos desde sandalias a ropa interior pasando por bolsos, y también pendientes y otros.

Desde la firma destacan la sandalia plana de tiras que tiene un precio de 29,95 euros, además de las braguitas y los sujetadores en negro y encaje de diversos precios. También las sandalias de cuñas de 39,95 euros, etc.

Rebajas en la web y más

Aprovecha en este momento porque hay rebajas, de manera que muchas prendas están a precios más bajos. Tienes de todo, desde elegantes monos a vestidos estampados, pasando por ropa de baño, complementos y otros. y no debes salir del mismo lugar.

Dónde se compra este vestido

Está en la web de zara pero quedan pocas unidades. El precio es de 39,95 euros, y las tallas son de la XS a la XXL, desde la web informan que este producto tiene un talla más grande de lo habitual, algo que debes tener en cuenta cuando vayas a comprarlo.

Sabes que tienes varias opciones desde la web hasta la tienda física donde allí puede haber más tallas de este vestido mostaza. Verás que será uno de los preferidos de tu armario desde este momento y dirigidos a esta temporada estival.

Toda la información está en la web, sea precios, disponibilidad, envíos, devoluciones y otros que debes saber.