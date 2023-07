El mono de volantes de Zara que es tendencia y está arrasando en las tiendas

Si queremos ir más que elegantes durante este verano y algunos meses posteriores, no te pierdas el mono de volantes de Zara que es tendencia.

Aporta todo lo que necesitas para ser la reina de la noche y también la invitada perfecta a toda clase de eventos.

Cómo es el mono de volantes de Zara

Es un mono largo de cuello redondo y manga sisa. Presenta algunos detalles que tener en cuenta y que esconden el trabajo que hay detrás de la prenda. Es el caso de los volantes plisados combinados a tono.

También viene con cinturón lazada en mismo tejido y se cierra en la espalda con cremallera oculta en costura, abertura y botón.

En sus materiales, destaca un tejido principal en 89% poliéster y 11% elastano, mientras que el secundario está confeccionado en 100% poliéster.

Cómo debes cuidar esta prenda

Primero hay que mirar bien las especificaciones de cada etiqueta. Luego desde Zara establecen que para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía.

También en la web recomiendan que este mono se lave a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 150 º C y no usar secadora.

Completa tu look

Para ir todavía más elegante a esa fiesta que ya tienes anotada en el calendario, en Zara puedes tener muchos más accesorios. Es el caso de los zapatos con plataforma en color dorado. Una sorpresa que hará que este vestido luzca mucho más. Su precio es de 49,95 euros en diferentes tallas. También está la ropa interior que puede ser tanto en blanco como en negro, la recarga de polvos bronceadores para que estés genial durante todo el verano por un precio de 19,95 euros y hasta colonias de diversas fragancias que presenta Zara tanto en su web como en la tienda física.

Cuánto cuesta el mono negro

Esta prenda es una de las más sofisticadas de los últimos tiempos. Su precio es de 49,95 euros, y lo tienes en este momento en tallas que van de la XS a la L y quedan realmente pocas unidades. Compras directamente en la web o si no puedes ir a la tienda física Zara más cercana para ver si están disponibles todas las tallas. Lo tienes en las opciones que desees. ¡Es para ti!