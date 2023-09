El mono más versátil y barato lo tiene lefties: puedes usarlo para la oficina o una boda informal

En general, el mono es una prenda ideal para las estaciones intermedias como el otoño, y el mono más versátil y barato lo tiene lefties. Es largo fluido y resulta perfecto para aquellas mujeres que buscan un look cómodo pero sofisticado. ¿Cuáles son las características por las que destaca?

Entre los detalles más atractivos de este mono largo, de manga corta y cuello pico, está su práctico cierre de lazada a tono. Asimismo, está confeccionado en un tejido fluido y agradable al tacto que hace que nunca más vayas a querer quitártelo.

Top: el mono más versátil y barato lo tiene lefties

Colores y tallas

A la hora de realizar la compra, tendrás que seleccionar un color entre los dos disponibles: el negro y el blanco combinado con negro. Ambos son versátiles. Pueden adaptarse a diversas situaciones, si bien el primero es un poco más fácil de combinar que el segundo.

Además lo llevas o con botines de diversos colores, siendo el negro, en este caso, el más importante. Mientras que también es factible ponerlo con deportivas, que es el calzado que se lleva ahora.

Respecto a las tallas, tienes que seleccionar una para ti entre la XS y la XL ya que Lefties te da hasta cinco opciones en diferentes tamaños. Cualquier duda que tengas en este sentido, deberías echarle un vistazo a la guía de tallas que facilitan en su página web oficial. O si no, preguntar directamente.

Composición y cuidados

Esta alternativa de mono para todos los días está compuesta en un material noble como la viscosa. Es, de hecho, 100% viscosa. Materiales de calidad que harán que esta prenda te dure más en el tiempo

Sobre los cuidados, Lefties recomienda lavarlo a máquina a 30° C como máximo y siempre en ciclos de centrifugado corto. Suponiendo que quieras plancharlo puedes hacerlo, pero a no más de 110° C. Queda descartada la limpieza en seco.

Precio, envío y devoluciones para este mono

El precio de este mono es de 22,99 euros, perfecto para una prenda capaz de adaptarse a tantas circunstancias. Recuerda que la recogida del producto en las tiendas es gratuita, mientras que el resto de envíos cuestan de 3,99 a 5,99 euros.

Para realizar un cambio o una devolución del artículo, tienes hasta 30 días desde la recepción del email de confirmación del envío.

En todo caso, tienes toda la información en la web de Lefties y cantidad de prendas más.