El mono de lunares de Mango que ya está casi agotado: ideal para cualquier evento de esta primavera

Si quieres ir bien vistosa a todos lados, entonces el mono de lunares de Mango es para ti. Lucirás genial durante la primavera y verano, porque debes ya tener las prendas para la próxima temporada o se agotarán.

Es perfecto en el evento que te lo quieras poner. Si no te das prisa, no tendrás las tallas disponibles. Te contamos todo sobre este mono tan versátil.

Así es el mono de lunares de Mango que casi está agotado

Destaca por su tejido fluido y cómodo, en diseño de tipo satinado y asimétrico. Es recto, largo, con estampado vistoso de lunares blancos sobre fondo negro. Lleva el cuello asimétrico y tiene más detalles, como la manga larga abullonada.

Para tu información se cierra de forma lateral mediante cremallera. Lleva forro interior y un cinturón estampado desmontable. Está dentro de la colección de fiesta y ceremonia de Mango.

Está confeccionado en 100% poliéster, con el forro del mismo tejido y cinturón de igual modo.

Cómo cuidar de este pantalón

Debes mirar bien la etiqueta de este mono para mantenerlo y cuidarlo como es debido. Dentro de la web de Mango, además de dar a conocer los materiales, también se expone que debe lavarse a máquina a máximo 30º, no usar lejía, planchar a máximo 110º, y se puede usar secadora.

Con qué lo combinamos

La suerte de tener este mono tan versátil es que va bien con cantidad de prendas para combinar. Es el caso de los zapatos de tacón en negro o blanco y bolsos en el mismo color, para crear ese efecto bicolor que tanto se lleva. También están las gafas de montura negra que te pondrás en cuanto venga el sol de precio 19,99 euros. si vas a un evento como una boda o fiesta por la noche,, no te olvides los pendientes bicolor, que puedes comprar en la misma web, y pagas 12,99 euros.

En la web de Mango

Este mono está en la web de Mango, así que lo puedes comprar ahora mismo de manera directa. Su precio es de 59,99 euros, y las tallas disponibles son de la XS a la XXL, donde quedan pocas unidades.

No te duermas porque es posible que en breve tu talla no esté. Entonces tendrás que enviar un mail a la tienda para que te avisen cuando esta prenda se reponga. O bien ir a la tienda física en busca de ella y no siempre es garantía de que esté.