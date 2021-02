Rocío Osorno ha sorprendido a sus seguidores con una prenda, un mono, blazer y vestido que firma Zara. La apuesta de la Inditex para esta nueva temporada es la versatilidad inspirada en las firmas de moda. A simple vista vemos un blazer largo que enmarca la figura de la influencer con algunas sorpresas. Un vestido o eso es lo que parece a medida que vamos viendo las fotos de Rocía. La sorpresa es mayúscula cuando nos enseña la espalda, es un mono y, además, con un detalle de lo más original.

Zara firma el mono, blazer y vestido de Rocío Osorno

Hay prendas que destacan por su diseño y elegancia, este mono, blazer, vestido que parece un vestido es una de ellas. Una de las tendencias que viene de lejos es el blazer-vestido, la propia Letizia Ortiz ha optado por este tipo de prenda. Aporta mucho estilo y, además, estiliza. Es un tipo de prenda que podemos usar en numerosas ocasiones, de esas que con solo ponértelas ya no necesitas mucho más, unos zapatos bonitos y estar preparada para comerte el mundo.

Por delante parece una blazer vestido convencional. Las primeras fotos de Rocío Osorno llaman poderosamente la atención. La vemos con un vestido diferente, corto y elegante, la sorpresa llega a medida que va posando con esta prenda. La cintura se ve especialmente delgada como consecuencia de un patrón que guarda una sorpresa de lo más original. La parte de arriba de esta blazer simula una torera, cuando se da la vuelta vemos un trozo de espalda al aire. Con este detalle también nos fijamos de que realmente no es un vestido sino un mono.

La comodidad extrema de un mono es más necesaria que nunca. En estos días en casa hemos descubierto la comodidad de las prendas que no necesitan mucho para hacernos sentir bien. Los monos, se adaptan al cuerpo y permiten total libertad de movimientos. No tendremos que estar pendientes de bajarnos la falda o prestar atención a la hora de subir y bajar del coche o de sentarnos y levantarnos. No existe el peligro de enseñar más de la cuenta por error o sentirnos incómodas.

Es una prenda corta, las piernas se ven más largas. La manera de alargar las piernas es darles una mayor visibilidad. Con este tipo de monos cortos, las piernas de Rocío Osorno o de cualquier que lo lleve se ven más largas. Es perfecta para bajitas, pero también para las altas que quieran presumir de piernas infinitas. Uno de los problemas a la hora de buscar vestido, es la medida de la falda. Puede quedar muy corta por varios motivos, el punto medio es difícil de conseguir, pero con un mono, no debemos preocuparnos de nada.

El punto de la espalda es original y elegante. Zara ha creado una pieza digna de alta costura, la espalda al aire es un plus, aunque podemos darle otro estilo cubriéndola, un top llamativo con brillos o una pieza de lencería puede quedar especialmente bien. Este corte en la espalda tiene efectos en la parte de delante, consigue que se vea mucho más bonito y estilice a la perfección la cintura.

Una cintura de avispa gracias a este diseño de Zara. La parte de arriba tipo torera hace que destaque y se separe el resto del cuerpo que queda más ceñido. El efecto óptico al que se suman los botones le dará a nuestro look un aire distinto. Estilizaremos la figura, sin importar la talla, de hecho está disponible desde la XS hasta la L. La talla L es bastante grande, es mejor usar una talla menos, al ser un tipo blazer queda bastante suelto, si queremos que se ciña un poco más al cuerpo optaremos por este truco de moda.

Vale 59,95 euros. No es una de las prendas más baratas de la nueva colección de Zara, pero es una buena inversión. A la hora de apostar por el mono, blazer, vestido, debemos tener en cuenta la infinidad de looks que nos permite lucir. Rocío Osorno sale a tomar algo con unas botas militares, impecable. Podemos acudir a una entrevista de trabajo, una reunión en la oficina o una boda, bautizo o comunión, incluso la cena romántica en la que triunfaremos por todo lo alto. Nuestra imagen es la carta de presentación al mundo, invertir en prendas como esta es necesario, aunque también podemos pedirlas como regalo o colocarlas en la lista de deseos.

Tal como demuestra Rocío Osorno es un tipo de blazer, vestido y mono de Zara que se va a llevar muchísimo. Pese al precio, el esfuerzo merece la pena. Siempre será bonito, con un diseño tan elegante y original podremos llevarlo durante años y años. Prepara el buen tiempo, las salidas fuera de casa o hazte con un buen fondo de armario gracias a esta prenda de Zara.