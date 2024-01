Modernos y atemporales: estos son los vestidos de Sfera que tienes que comprar estas rebajas

¿Buscando ofertas para ampliar tu armario sin tener que gastar demasiado dinero? Con los vestidos de Sfera para estas rebajas seguro que triunfas y lo mejor es que todos tienen descuentos.

Al final, son algunas de las mejores alternativas por las que puedes optar ahora mismo para asistir a cantidad de eventos en este 2024. Ninguno de los modelos supera los 40,00 euros con los descuentos aplicados, por lo que pueden ser una muy buena oportunidad.

Los vestidos de Sfera de las rebajas

Vestido soft plisado

Los textiles plisados son uno de los grandes protagonistas de esta temporada invernal, y este vestido midi manga larga con cuello, que posee detalle de botones, es una de las estrellas del catálogo de Sfera incluso cuando consideremos todas sus colecciones.

Está fabricado en un híbrido de 96% poliéster y 4% elastano, y puedes comprarlo en tallas que van desde la S hasta la XL. Recomiendan lavarlo a máquina a no más de 30° C, evitar la lejía y, si vas a plancharlo, que no sea a más de 110° C. así te durará más y tendrás un perfecto mantenimiento de la prenda.

El precio de este producto es de 15,99 euros cuando su coste inicial es de 19,99 euros así que te ahorras 4 euros en este artículo.

Vestido camisero

Si te gustan los estilos que imitan el denim, este vestido corto estilo camisero con cierre de botones es un vestido perfecto para ti. Resultará ideal en situaciones casuales, donde ese aspecto parecido al del jean le da una apariencia tan juvenil como relajada.

Este vestido está fabricado en un 100% con tencel de la mejor calidad del mercado. Eso lo hace muy cómodo y agradable al tacto. Puedes comprarlo en tallas que van desde la S hasta la XL. Lávalo a un máximo de 30° C, sin lejía y plánchalo a menos de 110° C.

El precio de este producto es de 25,99 euros gracias a las rebajas cuando el precio es de 35,99 euros, así que te ahorras 10 euros en este artículo porque está en descuento. Aprovecha las rebajas.

Mini fleco: vestidos de Sfera

Los flecos te convertirán en un segundo en el alma de la fiesta, y nada mejor que este vestido corto con cuello caja y flecos de color crudo para tal ocasión. Te acompañará en tus salidas nocturnas hasta largas horas, y combina muy bien con unas botas altas y accesorios en el cuello.

Está fabricado en un híbrido de 95% poliéster y 5% elastano, y puedes comprarlo en tallas que van desde la S hasta la XL. Nuevamente, Sfera nos aconseja lavarlo a máquina a no más de 30° C, evitar la lejía y plancharlo a no más de 110° C.

El precio de este producto es de 29,99 euros. Si bien estás ahorrando porque antes pagabas por él 39,99 euros. Disfruta de este descuento y puedes por esto ahorrarte 10 euros en este artículo.

Vestido flor terciopelo

Es el vestido algo más caro del listado que te proponemos. Vale la pena pagar lo que cuesta, pues es un vestido largo de terciopelo con tirantes y aplique. Tales detalles sobresalen inmediatamente porque tiene forma de flor y serán el centro de atención de todas las miradas de los asistentes a la ceremonia. Destacarás en una boda o evento especial sin tener que recurrir a los colores que podrían estar mal vistos como el blanco o el rojo.

Está fabricado en un híbrido de 95% poliéster y 5% elastano, y puedes comprarlo en tallas que van desde la S hasta la L. Exactamente igual que para los otros, sugieren lavarlo a no más de 30° C, evitar la lejía y plancharlo a no más de 110° C.

Ahora pagarás 39,99 euros por este vestido que encuentras en las rebajas de Sfera cuando anteriormente su precio inicial era de 59,99 euros. Te ahorras así 20 euros en este artículo.

Política de envíos y devoluciones

Los envíos a domicilio de Sfera son gratuitos únicamente si pasas los 50,00 euros de gasto. De lo contrario debes pagar 3,95 euros. Entonces puedes gastar más que ese mínimo para tener envío a domicilio gratis, pagar los 3,95 o recoger tu paquete en la tienda más cercana a tu vivienda. Desde nuestro punto de vista, debes aprovechar para comprar alguna otra cosa y tener envío gratis.

En cuanto a las devoluciones, puedes realizarlas gratis en cualquiera de las tiendas de Sfera y puntos de venta de El Corte Inglés. Recuerda que dispones de un servicio de Atención al Cliente, llamando al 900 535 114, por si te queda alguna duda al respecto.

No importa qué vestido te guste más, seguro que no te equivocarás al seleccionar ninguno de estos tan exclusivos y en rebajas. Además sabes que compras en la web y también desde la tienda física donde habrá mayor cantidad de piezas y tallas.

Puedes combinar tales vestidos con otras prendas y accesorios que tambien comprarás en Sfera. Tienes moda a tu alcance y a buen precio.