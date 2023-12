Descubre los 10 vestidos ideales para estas fechas y para todos los bolsillos

Llega una de las temporadas festivas con más eventos del año: la navidad. Una fecha que cualquier amante de la moda aprovecha para enfundarse en vestidos ideales y que no se atreven a llevar en su día a día. Es por ello que surge la emoción de encontrar el estilismo con el que deslumbrar en cada ocasión. Desde cenas elegantes hasta fiestas más informales, cada evento tiene su propio encanto y necesita un estilo único. Es por ello que en LOOK hemos realizado una investigación y hemos seleccionado diez vestidos para todos los bolsillos.

Vestido lentejuelas con hombreras de Zara

Zara es una de las tiendas con mayor variedad de vestidos ideales para lucir en cualquier evento y además sin gastarse una cantidad económica muy elevada.

Vestido de Zara / Cedida

Una de las propuestas que hace la firma de Amancio Ortega es este diseño corto de cuello redondo y manga sisa. La silueta de la pieza destaca por las hombreras marcadas y las lentejuelas que hacen que la figura se vea aún más estilizada. Además, cuenta con un cierre con cremallera oculta en la costura. Precio 49,95 euros.

Vestido halter con pedrería de Stradivarius

El cuello halter ofrece un toque de sensualidad, al igual que la espalda agrega un elemento de sofisticación. Este vestido es idóneo para presumir de silueta y un fondo de armario imprescindible de cara a las citas más especiales.

Vestido halter con pedrería de Stradivarius / Cedida

Un diseño con cuello halter, largo midi y decorado con destellos de lentejuelas brillantes. Es una edición especial y por ahora solo está disponible en las tallas, XS, S y M. Cuesta 35,99 euros.

Vestido semitransparente de Sfera

Este vestido con transparencias de Sfera destaca por su colorido y sus formas geométricas.

Vestido semitransparente de Sfera / Cedida

Un diseño de largo midi, cuello en caja y manga larga, perfecto para aquellas que opten por un diseño más atrevido, más allá de las lentejuelas. Está disponible en las tallas S y M, y cuesta 29,99 euros.

Vestido asimétrico de Mango

Confeccionado en ese punto que sienta como un guante, este vestido asimétrico de Mango en color negro, es un must have, para todas aquellas personas que tengan cualquier evento estas semanas o simplemente quieran añadir un básico a su armario.

vestido asimétrico sfera / Cedida

Tiene el cuello redondo, manga larga y una abertura lateral que aporta un toque sensual.

Vestido lencero malla de Zara

No hay mejor manera de brillar que emulando al árbol de Navidad. Este vestido lencero de corte midi de Zara, con escote fluido y tirantes finos cruzados en la espalda, resalta el glamour navideño. Su diseño elegante y el escote vertiginoso de su espalda, hace que sean la opción perfecta, para aquellas que quieran añadirle a su apuesta un toque de sensualidad. Precio 49,95 euros.

Vestido retro a rayas de SKFK

La firma de moda sostenible española SKFK se caracteriza por sus diseños que van más allá de los patrones tradicionales.

Vestido a rayas skfk / Cedida

El aire retro de este diseño se debe a su estampado de rayas verticales en tonalidades negros. Además, para acentuar la figura, cuenta con unas mangas con fruncido.

Vestido de lentejuelas y plumas de Sfera

Este vestido con lentejuelas y plumas destaza por no seguir la paleta de colores de la temporada y se ha convertido en uno de los bestseller de Sfera. Un diseño midi en color morado, que presenta apliques de plumas de la misma tonalidad en los bajos. Se puede comprar por 49,99 euros y está disponible desde la talla S a la L.

Mono palabra de honor lentejuelas de Mango

Se trata de un mono confeccionado en tejido fluido con lentejuelas y de escote palabra honor. Además, el diseño no presenta mangas y es un básico para la colección de fiestas y ceremonias.

Mono Sfera / Cedida

Está disponible desde la talla XS hasta la L y cuesta 59,99 euros.

Vestido midi satinado de Zara

Los vestidos satinados están arrasando esta temporada. Además de ser uno de los must de los últimos meses, es uno de los más versátiles. Es un diseño que podrás lucir en nochebuena, pero también podrás combinarlo con un jersey y llevarlo en tu día a día.

Vestido Zara / Cedida

Un vestido gris es un acierto seguro y este de viscosa de Zara es perfecto. Un diseño de escote fluido, mangas sisa, cintura entallada y cierre lateral con cremallera oculta en la costura. Precio 39,95 euros.

Vestido plateado palabra de honor de Stradivarius

Kim Kardashian o Beyoncé han sido algunas de las celebrities que se han sumado a la tendencia de los vestidos futuristas. Marcada por otra de las tendencias más vistas de estos meses, las prendas plateadas se han convertido en el básico del fondo de armario de cualquier prescriptora de moda.

Vestido plateado/ Cortesía de Stradivarius

Para todas aquellas que quieran captar la atención y no pasar desapercibida, Stradivarius propone este vestido plateado palabra de honor. Está disponible en las tallas S, M, L y XL, y cuesta 29,99 euros.