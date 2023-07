Es la mejor inversión del verano: el vestido negro de Zara rebajado a 10 euros

Seguimos en rebajas y tenemos unos días para hacernos con prendas mucho más baratas. Hemos fichado el vestido negro de Zara rebajado a menos de 10 euros. ¡No te lo puedes perder!

Es de un color tan versátil que seguro estás deseando ya ponerte para esas fiestas que tienes en tu agenda.

El vestido negro de Zara rebajado a 10 euros

Permite gozara de una figura mucho más entallada para que ir siempre perfectas a todos lados. Es el vestido largo cocoon, toda una tentación que consigues con un descuento del 66%.

Tiene escote de pico y también tirantes finos, algo que siempre favorece mucho más sea cual sea tu figura.

Materiales y cuidados del vestido

Cuando compramos una prenda, debemos saber de qué forma poder cuidarlo y por esto los materiales son esenciales. Es el caso del 98% poliéster y el 2% elastano, materiales con los que está confeccionado este vestido.

Para alargar la vida de tus prendas de denim lávalas siempre a bajas temperaturas y del revés, de esta forma ayudamos a preservar los colores, la estructura del tejido y reducimos el consumo de energía, según establece Zara.

El vestido negro debe lavarse a máquina max. 30ºC. Centrifugado corto, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110ºC , no limpieza en seco, no usar secadora, lavar al revés y secar en superficie plana.

La prenda más versátil para varias temporadas

Tienes esta prenda para muchas ocasiones. Por un lado para la fiesta más top del verano, también para ir de cena o fiesta y también en otoño cuando te lo pones con tus botas altas o los zapatos de tacón algo más cerrados.

Para hora tienes variedad de complementos en la web de Zara y la suerte es que muchos de ellos están en rebajas. Tienes sandalias, cuñas, bolsos, ropa interior y mucho más.

Vestido en descuento: oferta del 66% de descuento

Ahora tienes este vestido en oferta y por esto lo compras mucho más barato. Si antes costaba 29,95 euros, las rebajas fueron del 12,99 euros y en este momento las segundas rebajas permiten que puedas comprar por sólo 9,99 euros. Todo ello gracias al descuento del 66%.

Las tallas son S, M y L, si bien están prácticamente todas agotadas. Para tu información debes saber que este producto tiene una talla más grande de lo habitual. Puedes mirar realmente los envíos, precios y devoluciones en la web de Zara. Es bien facil comprar y lo tienes en casa en horas.