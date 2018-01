Pilar Rubio y el sorprendente look que disimula su embarazo

Si algo está dando que hablar del embarazo de Pilar Rubio, son precisamente sus looks premamá. Durante las últimas semanas, son muchos los ‘haters’ que han criticado a la presentadora por lucir estilismos que consideran excesivamente cortos o ajustados. Sin embargo, Pilar no ha hecho caso a las críticas y ha continuado luciendo conjuntos de lo más atrevidos, con lo que ha conquistado a la inmensa mayoría de sus ‘followers’.

Al igual que en sus dos embarazos anteriores, lejos de ocultar su barriguita, la colaboradora de El Hormiguero siempre ha presumido de su estado, incluso a la hora de ejercitarse. Sin embargo, la pareja del capitán del Real Madrid, el jugador Sergio Ramos, ha mostrado un nuevo look con el que su embarazo pasa totalmente desapercibido.

Una publicación compartida de Pilar Rubio (@pilarrubio_oficial) el Ene 24, 2018 at 3:30 PST

“A veces, según la ropa que me ponga, parece que no estoy embarazada”. Este el comentario con el que Rubio ha acompañado una imagen en la que aparece un look que, además de disimular su barriguita de casi siete meses, reúne comodidad y tendencia. La colaboradora de televisión ha apostado por una ‘biker’ de cuero con tachuelas, una camiseta blanca de algodón estampada y una mini roja de lentejuelas.

Sin duda, un estilismo casual poco habitual en la línea de Pilar Rubio, pero que, como era de esperar, ha despertado todo tipo de comentarios positivos entre sus seguidores.

Sin embargo, Pilar no es la única ‘celeb’ que ha conseguido desviar las miradas de su barriguita gracias a la elección de prendas.

Una publicación compartida de Chiara Ferragni (@chiaraferragni) el Ene 13, 2018 at 1:50 PST

Kate Middleton, Eva González, Georgina Rodríguez… ¿Quieres descubrir que ‘celebs’ han disimulado su embarazo con sus estilismos? ¡Haz clic en la galería!