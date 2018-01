Parece que a Cristina Pedroche no le importan lo más mínimo las críticas. La colaboradora de Zapeando, que continúa deleitando a sus fans con sus números musicales y demás bromas en Instagram, vuelve a convertirse en el centro de las ‘críticas’. Y es que, después de haber sido acusada de plagio por copiar cada uno de los elementos de uno de los looks ‘sporty’ de Puma lucidos por Kylie Jenner, la vallecana no aprendió la lección y volvió a sorprender con un nuevo estilismo de la discordia. En concreto, Pedroche se inspiró en el ‘outfit’ deportivo de la colección Fenty x Puma con el que Rihanna conquistó a sus ‘followers’. Y es que Cristina, ni corta ni perezosa, se atrevió a recrear hasta la postura exacta de la de diva de Barbados.

Sin embargo, la historia se repite y la esposa de David Muñoz ha vuelto a acaparar titulares de estilo al sumar un nuevo ‘plagio’ o rendir un nuevo homenaje, según cómo se mire, a su polémico historial con las musas de Puma. En esta ocasión, la víctima ha sido otra de las grandes estrellas internacionales, la cantante Selena Gomez.

“Cuida tu cuerpo antes de que tu cuerpo te impida cuidarte”. Estas son las profundas palabras con las que la madrileña ha acompañado una imagen en la que, como imagen de Puma y buena amante del deporte, aparece luciendo un look en clave ‘sporty’ protagonizado por uno de los últimos modelos de ‘sneakers’ de la firma. En la instantánea, Cristina posa sentada en el suelo rodeando las rodillas con sus brazos y una mirada de lo más interesante. La misma postura que, en efecto, la utilizada por Selena Gomez para las fotos de la última campaña de Puma.