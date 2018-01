“Has estado apoteósica, sublime, exquisita… La rehostia”. Estas fueron las palabras que Mónica Naranjo, miembro del exigente jurado de OT, pronunció tras la actuación de Amaia durante la novena gala del programa musical. En la noche que cumplía 19 años, la ‘triunfita’ navarra, que se ha ganado a pulso el título de Amaia de España, volvió a encumbrarse con una nueva interpretación inolvidable, la de la canción Shake it out de Florence + The Machine.

Después de haber decepcionado al público la semana pasada con el Me conformo de Marisol, a Amaia le bastaron apenas tres minutos para volver a meterse al público en el bolsillo y poner de pie al jurado con una de las actuaciones más gloriosas vistas en el escenario de Operación Triunfo. O la más gloriosa.

Así, tras el breve descanso navideño, Amaia Romero regresó a la competición más fuerte que nunca demostrando por qué es uno de los fenómenos del año. Y es que, además de por una voz prodigiosa y un talento musical innegable, la navarra ha conquistado a la audiencia por su simpatía, carisma y, por supuesto, estilo.

Una vez más, la aspirante volvió a acaparar miradas sobre el escenario también por la acertada elección de su estilismo, con el que, además de brillar, consiguió hipnotizar aún más al público. La artista deslumbró con un diseño de lentejuelas y estampado de rayas plateadas, cuello cisne, falda mini y manga larga de la firma escocesa Quiz, que ha conquistado a buena parte de los seguidores del reality de TVE y prácticamente ha colgado el cartel de ‘agotado’ en la página de la marca.

Lo mejor del conjunto, perfecto para la temporada festiva, es su precio: 66 euros. Seguro que, de haberlo descubierto días atrás, el vestido lucido por Amaia de OT habría sido la apuesta de muchas para triunfar esta Nochevieja.