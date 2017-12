Nos dejó con la boca abierta con su elección para su primer posado oficial con el príncipe Harry, pero ahora tiene una nueva ocasión para volverlo hacer. Quiera o no, Meghan Markle se convertirá en la protagonista de la misa de Navidad a la que la Familia Real acude cada día 25 de diciembre en la iglesia de St. Mary Magdalene, el lugar donde fue bautizada la princesa Charlotte.

La norteamericana ya ha asistido a la primera gran cita navideña con la reina Isabel, el tradicional almuerzo en Buckingham, pero no será hasta el servicio religioso cuando por fin la veremos del brazo de su prometido y junto a su familia política.

[Puedes leer: Los ‘secretos’ de la felicitación navideña de los duques de Cambridge]

Meghan y Harry se alojan estos días de vacaciones en la residencia que los duques de Cambridge tienen en Norfolk, donde pueden disfrutar de la compañía de los pequeños George y Charlotte y sentirse como en casa.

Hasta la fecha, la actriz ha acertado de pleno con cada uno de sus looks y no esperamos menos en su próxima aparición pública. Teniendo en cuenta que se trata de una cita religiosa, Meghan debería ser prudente y discreta, pero tiene en Kate Middleton a su mejor consejera y un espejo en el que mirarse. Por si esto no fuera suficiente, Meghan también puede dar un paso atrás más e inspirarse en algunos de los outfits de la que hubiera sido su suegra, Diana de Gales, que siempre acertó en sus elecciones. Hasta que llegue la fecha se admiten apuestas y mientras tanto… pasen y vean…