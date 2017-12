Zendaya, la última ‘celeb’ en caer rendida a María Escoté

Zendaya está viviendo un auténtico flechazo con la moda española. Su último y sorprendente estilismo así lo confirma. La cantante eligió un original y llamativo abrigo firmado por María Escoté para pasear por las calles de Nueva York, poniendo así su propio toque de color a los grises días de invierno.

Se trata de una de las prendas pertenecientes a la última colección de la diseñadora, en concreto el modelo ‘L’Oiseau’, un diseño de estilo oversize con un alegre estampado geométrico y multicolor. Una pieza muy especial que se convirtió automáticamente en la protagonista de su look, por lo que la artista decidió combinarla con unos sencillos vaqueros y zapatillas deportivas.

Pero no es la única vez que Zendaya se decanta por atractivos diseños made in Spain. En octubre, la exchica Disney asistió a un evento en Los Ángeles vistiendo un original pantalón de lentejuelas y estampado de cuadros de la colección otoño/invierno 2016-2017 de Teresa Helbig. Asimismo, en el mes de junio visitó Barcelona parta promocionar la película “Spider-Man: Homecoming” con un colorista conjunto de Delpozo.

Por su parte, las originales creaciones de María Escoté parecen haber calado hondo entre las celebrities internacionales. Miley Cyrus -otra enamorada de la moda española, en concreto, de Agatha Ruiz de la Prada- se ha convertido en una de sus clientas más fieles confiando en ella para asistir a todo tipo de actos. Ejemplo de ello fue el estreno de “THOR: Ragnarok”, donde lució el vestido de flores ‘Black Spring’; o una actuación en Nueva York, subiéndose al escenario del Madison Square Garden con un pantalón palazzo de malla metálica en dorado, perteneciente a su última colección primavera-verano.

Con tan solo 21 años, Zendaya ha demostrado por qué se ha convertido en una de las chicas it del panorama internacional. No obstante, y aunque posee un gran instinto para la moda, la artista cuenta con la ayuda de un estilista para la elaboración de sus depurados looks. Se trata de Law Roach, uno de los profesionales con más proyección del sector y que también triunfa en la televisión gracias a su colaboración en el programa ‘America’s Next Top Model’.