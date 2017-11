Todos los ojos están puestos en ellos una vez más. Selena Gomez y Justin Bieber han retomado contacto después de que la artista hiciera público que el pasado verano fue sometida a un trasplante de riñón. Este sorprendente reencuentro está siendo tan intenso, que ambos artistas se han convertido en inseparables desde que se produjera su primera cita hace varias semanas. El importante giro en la vida de Gomez ha llegado a tal punto que, apenas hace unos días, la intérprete de Fetish rompía con The Weeknd, su pareja oficial los últimos diez meses.

Lejos de esconderse de los objetivos, Selena y Justin no han parado de dejarse ver, juntos y también por separado, desde que se conociera que habían retomado su amistad. En el caso de Selena, han sido varias las ocasiones en las que ha gozado de un paseo en bicicleta con amigas. Luciendo un estilo deportivo, la cantante ha desplegado su porfolio de jeans, chándal, sneakers y sudaderas que, como no podía ser de otro modo, no han pasado desapercibidos para sus fans.

Precisamente, y justo después de conocerse su inesperada separación de Abel Tesfaye, Selena escogía una indumentaria que ha sido objeto de todo tipo de comentarios por la elección en concreto de una de las prendas del mismo, la sudadera.

En principio, nada tiene de especial una chaqueta de chándal vintage en colores vivos de la firma Puma. Sin embargo, si esa misma chaqueta ha sido propiedad del, hasta ahora, novio de Selena, el look de la cantante (en plena ruptura) cobra un sentido muy especial.

Los comentarios en la prensa nacional e internacional no se han hecho esperar. Dado que el armario de la artista es uno de los más generosos del panorama musical y suele elegir sus looks a conciencia -también para hacer deporte- ¿Qué ha querido decir Selena paseándose con la chaqueta de su ex? ¿Está realmente terminada la relación entre ambos?