Lefties tiene la prenda estrella de esta primavera: el blazer más original con el que triunfarás en la oficina

Americanas hay de todos los estilos. Mayoritariamente de manga larga y de diversos colores: rosa, negra, blanca, Lefties tiene el blazer más original porque es de manga corta e ideal para los meses con mayor calor.

En dos colores, tienes una prenda más que llevable para cantidad de ocasiones y que te pones tanto de fiesta como para ir a la oficina. Eso sí, siempre serás la más elegante.

Lefties tiene el blazer más original para todos

Es fluida de manga corta y cuello camisero. Además cuenta con dos bolsillos frontales con solapa y un falso bolsillo en el lateral izquierdo. Como si regresáramos a los 80, tiene hombreras y cierre de botón a contraste delantero.

Por esto es una americana realmente distinta que sorprende y ofrece originalidad. No te la pierdas y cómprala antes de que se agote, porque como es de Lefties, su precio es reducido y claro se acaba antes que muchas otras americanas de otras marcas.

Materiales de confección

La americana se confecciona en viscosa 74%, poliamida 26% y el forro es de poliéster 100%. Sus cuidados son: lavar a mano max 30ºc, no usar lejía / blanqueador, planchar máximo 110 º c, no limpieza en seco, no usar secadora. Lo que debes hacer es hacer fijarte en la etiqueta y allí están todas las especificaciones.

En dos colores a elegir: blazer más original

Este blazer se confecciona en dos colores diferentes. En azul marino es perfecto para llevar con leggins, jeans y hasta pantalones del mismo color. Hay muchas combinaciones, ¿quieres saber cuáles son?

Pantalón vestir en beige o negro y precio de 17,99 euros en diferentes tallas.

Pantalon lino-algodón en cuatro colores diferentes y tallas y precio de 12,99 euros tanto en la web como en la tienda de Lefties.

Pantalón rústico en varios colores. Es ultracómodo y tiene un precio de 12,99 euros.

Pantalón cargo fluido en beige y precio de 19,99 euros.

Falda midi pareo en varios colores y precio de 12,99 euros.

En color beige es otro de los tonos que puedes tener para esta blazer que ofrece elegancia y también un look más casual. Para poder combinar con esta americana, también tienes muchas prendas que dentro de Lefties forman parte de las prendas combinadas.

Pantalón denim ligero de precio 17,9 euros en varias tallas y también colores.

Camisa fluida sin mangas en blanco y otros colores y precio de 8,99 euros.

Sandalias de tacón y tiras en varios colores y precio de 16,99 euros.

Sandalia de tacón de plataforma en metalizado y precio de 23,99 euros.

Sandalia zueco de piel de precio 25,99 euros. Busca tu talla antes de que se agote.

En tienda y online

Tales americanas puedes comprarse directamente en las tiendas físicas o bien online siendo mucho más rápido y cómodo para ti.

Para saber si está en la tienda física, entonces debes comprobar antes que está y lo puedes mirar directamente en el online.

El precio del blazer más original

Esta americana tiene un precio de 25,99 euros, verás que es pero realmente más bajo que muchas otras de tiendas y marcas parecidas. Y tienes la originalidad de que vas a la moda y elegante pero en manga corta.

Las tallas tanto de la americana en color azul marino como en beige es de la XS a la XL. Así que ve mirando tu talla. Si tienes dudas, entonces ves a la guía de tallas de Lefties o pregunta directamente.

Otras americanas disponibles para ti

En la tienda tienes cantidad de americanas parecidas en el caso de que en algún momento no encuentres este blazer , tu talla o el color que prefieras.

Blazer de traje en azul o bien beige a combinar con pantalones de trajes de diversos colores. Su precio es de 25,99 euros.

Blazer crop en manga larga y mucho más corta de precio 25,99 euros. Está en varios colores a elegir.

Blazer básica en color pastel. Su precio es de 19,99 euros.

Blazer de lino y algodón en estampado de zebra. Está a un precio de 27,99 euros. Busca tu talla.

Blazer de traje en beige o crudo y precio de 25,99 euros.

Busca en la web de Lefties para poder encontrar la tuya, tienes un amplio surtido y variedad de precios siempre ajustados a tu bolsillo.

Cómo son los blazers de Lefties

De amplia variedad. Su estilo son chaquetas formales pero versátiles, ideales para ocasiones semi-formales o informales.

Como sabes, Lefties es una marca de moda que ofrece prendas contemporáneas y asequibles. Sus blazers suelen tener cortes modernos y se confeccionan en una variedad de materiales, desde tejidos clásicos como la lana hasta opciones más ligeros como el algodón o mezclas sintéticas.

Cortas, largas, de manga larga, corta o bien de variedad de colores. Hay una para ti, la encuentras, la compras en un segundo y la tienes durante años.