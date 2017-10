Los Premios de Periodismo Mariano de Cavia, otorgados por el diario ABC, son uno de los eventos donde doña Letizia duele emplearse a fondo en materia de estilismo. Cuando aún tenemos en la retina el sofisticado look oriental con el que sorprendió en la reciente edición de los Premios Princesa de Asturias, no podemos olvidar el rompedor ‘outfit’ con el que dejó con la boca abierta a todos los presentes en 2016.

Pelo cardado en tupe y un ceñido vestido de lentejuelas de Nina Ricci -con el que también ha coincidido con Nicole Kidman en un insólito duelo de estilo- fueron las claves de su atuendo de inspiración ochentera. También su maquillaje llamó mucho la atención: ojos ahumados con sombras en un intenso azul, nada que ver con los maquillajes naturales a los que suele acostumbrar. En conjunto se trataba de un perfecto look de noche para asistir a una velada muy especial, dado su pasado como periodista.

No obstante, su look no era del todo original, y es que parecía inspirado en uno que la mismísima Kim Kardashian lució durante la gala del MET de 2016 firmado por Balmain. Incluso, el peinado de Letizia resultaba muy similar al de la estrella de la telerrealidad; cada una en su estilo, pero con resultados igualmente espectaculares.

Sin duda, se trató de un punto de inflexión en el armario real, probablemente propiciado por su estilista Eva Fernández e inspirado en las alfombras rojas internacionales. Ya su look de 2015 mostró aires renovados al decantarse por un ‘jumpsuit’ negro, obra de Felipe Varela, con escote ‘halter’ troquelado y bordado con cristales de Swarovski.

Nada que ver con sus primeros estilismos como Princesa de Asturias, cuando, una inexperta Letizia todavía no había dado con su estilo.

A la espera del look de este año, repasa la evolución de Letizia en esta cita tan destacada pinchando en nuestra galería.