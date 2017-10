Los Premios Princesa de Asturias son una de las citas preferidas en el calendario para la reina Letizia. Su visita anual a la capital ovetense es muy especial ya que, además, se trata de su ciudad natal, lo que supone un gran acontecimiento en el que despliega todo su arsenal estilístico. Fiel a Felipe Varela para las ocasiones importantes, siempre ha confiado en su modisto de cabecera para el evento, con diseños que, muchas veces, han quedado para el recuerdo.

A lo largo de 12 ediciones -a excepción de 2005, cuando se ausentó debido a su avanzado embarazo de la princesa Leonor- la Reina ha hecho de los prestigiosos galardones su particular pasarela de glamour. Consciente de que todas las miradas estarán depositadas sobre ella, se trata de un evento único en el que demostrar por qué es considerada como una de las grandes damas de la elegancia a nivel internacional.

No obstante, sus looks no siempre han estado exentos de polémica. Sucedió el año pasado, cuando la doña Letizia lució un elegante vestido de cóctel con falda evasé en seda color nude con tul superpuesto, bordados en hilo de metal negro y cristales de Swarovski. Un modelo original firmado por el modisto madrileño, pero que resultaba muy parecido a uno visto en la colección de invierno 2013 de Oscar de la Renta.

También es digno de recordar el estilismo con el que asistió a la gala de la edición de 2015. Se trataba de un original diseño con volantes superpuestos en degradado de negro a blanco, sin duda, una de las piezas más insólitas lucidas por doña Letizia. A pesar de ello, también fue comparado con otro de características similares que el belga Raf Simons presentó en su desfile primavera-verano 2012 para Dior Alta Costura.

El teatro Campoamor de Oviedo ha sido testigo de excepción de la evolución del estilo que la Consorte ha experimentado con el paso del tiempo.