¡A mitad de precio! Rebaja descomunal en el bolso más icónico de Michael Kors

En épocas de rebajas puedes hacerte con los mejores descuentos de aquellas marcas top que siempre son mucho más caras. Ahora tienes el bolso más icónico de Michael Kors a mitad de precio. A un 50%, por esto, ya puedes acceder a su web para comprarlo y darte un capricho para este inicio de 2025 porque te lo mereces.

A la vez es un muy buen regalo para esa persona especial que está siempre es nuestra vida y que sabes que le encanta esta marca. Además hay muchos más descuentos en la tienda online de la firma. No puedes pasar por alto estas ofertas hoy y hasta que duren estos meses en los que nuestras tiendas favoritas rebajas los precios de sus productos.

Rebaja descomunal en el bolso más icónico de Michael Kors

Bandolera Trisha mediana con logotipo

Te presentamos la bandolera Trisha, un modelo compacto para mantenerlo todo organizado durante los días más ajetreados. Este modelo minimalista de lona con nuestro exclusivo estampado incorpora múltiples bolsillos con y sin cremallera para guardar tus básicos con total seguridad, además de exquisitos apliques dorados que le aportan un encanto sutil. Según la propia web de Michael Kors, nos gusta mucho su diseño fino, ya que resulta ideal para salir por la noche.

Características del bolso top de la firma

Bandolera

Lona con estampado de logotipos

84,9 % lona revestida/9,6 % poliéster/1 % poliuretano

Ribete: 100 % poliuretano

Apliques dorados

24,8 cm (anch.) x 17,8 cm (alt.) x 5,7 cm (prof.)

Longitud del asa: 14,5 cm

Tira ajustable: 53,3 cm-61 cm

Detalles interiores: bolsillo trasero con cremallera, bolsillo delantero

Forro: 100 % poliéster

Cierre con cremallera

No incluye funda protectora

Producto importado

De rebajas: el precio del bolso más icónico de Michael Kors

Este bolso de todos los tiempos que no conoce modas tiene un precio de 250 euros, cuando en este momento lo compras por 125 euros, gracias al 50% de descuento. Es decir, te lo quedas por mitad de precio y esto no suele pasar todos los días. ¡Aprovecha este descuento y no arrepentirás!

Lo puedes comprar tanto en la web, de una forma más fácil y rápida, o si no ir alguna de las tiendas físicas donde pasas a recogerlo. Puedes informarte de todo ello dentro de la web de Michael Kors.

Otros bolsos de la marca que tienen oferta

Bolso messenger Townsend mediano de piel granulada

El bolso messenger Townsend exhibe una silueta inspirada en las bomboneras y una estética moderna, por lo que resulta ideal para ir al trabajo y disfrutar de los momentos de ocio. La piel granulada te ofrece un estilo atemporal vayas donde vayas, mientras que la tira de piel puede ajustarse para llevarlo a modo de bandolera. Úsalo para guardar el teléfono, la cartera y las llaves.

Costaba 295 euros y en este momento está a un precio de 177 euros, gracias al 40% de descuento.

Bolso tote Eliza extragrande reversible de piel granulada

El bolso tote Eliza evoca un estilo sofisticado y sencillo que resulta ideal para ir al trabajo o disfrutar del fin de semana. La silueta de piel granulada se abre para revelar un interior amplio con un práctico bolso pequeño extraíble.

Además, cuenta con un forro de piel reversible que te ofrece dos combinaciones de colores distintas. Las tiras largas te permiten llevarlo al hombro para derrochar estilo durante las vacaciones o en tu día a día.

Este tote también está en descuento. Si en su dia costaba 295 euros, ahora lo tienes por 175 euros, y gozas de un 40% de descuento.

Bolso satchel Camille grande de piel granulada

El bolso satchel Camille es un complemento versátil para tus desplazamientos diarios. Este sencillo modelo de perfil arquitectónico se ha fabricado en piel granulada con unas resistentes asas superiores y una tira extraíble.

El compartimento central con cremallera tiene el tamaño perfecto para guardar un portátil o revistas. Además, sus múltiples bolsillos interiores te permiten mantener tus básicos bien ordenados. El brillante adorno de logotipo remata el diseño con un toque de glamour cotidiano.

Su precio es de 425 € euros, pero ahora lo compras por 212 euros. Está a un 50% de descuento, la mitad.

Envío y devoluciones en Michael Kors

Envío estándar gratuito en todos los pedidos superiores a 200 euros

Envío urgente disponible en algunas ubicaciones.

Aceptan devoluciones de artículos en un plazo de 30 días desde la fecha de entrega.

Los artículos personalizados no pueden devolverse.

Para iniciar el proceso de devolución o para obtener más información sobre nuestras políticas, visita nuestras páginas de Devoluciones y cambios y Términos de envío.

Tienes más productos en la web de la tienda, así que date un repaso y visita especialmente el apartado de promociones.