De Mercadona a Rituals: los calendarios de adviento para todos los bolsillos

Una vez pasada la celebridad de Halloween se puede confirmar que comienza la esperada cuenta atrás para las fiestas navideñas 2022 y eso se traduce en que los calendarios de adviento vuelven a ocupar las vitrinas de las firmas del momento. Desde la redacción hemos encontrado algunos asequibles para todos los bolsillos. Desde el de Mercadona hasta el de Rituals pasando por el de Sephora.

Mercadona

Se puede encontrar tanto por la web como en los locales físicos y tiene un precio de 22 euros. Este calendario cuenta con 24 cosméticos Grindelwald Town Deliplus y contiene: colorete líquido, bronzer, lápiz de ojos, lápiz de cejas, colorete compacto, sombras de ojos dúo, sombra de ojos fluidas, iluminador, exfoliante labial, labial fluido, bálsamo labial, barra de labios, lápiz de labios, corrector, laca de uñas y funda neceser. Además de los de estilo beauty, Mercadona también ha diseñado los tradicionales con chocolatinas que cuestan tan solo 1 euro.

Rituals

Como cada año Rituals diseña uno de los mejores calendarios de adviento. El modelo de la fotografía tiene un precio de 99,50 e incluye los mejores productos de la marca.

Además, cuenta con luces incluidas para dar un toque de lo más hogareño en esta época tan especial del año. Desde la firma indican que este árbol azul y dorado contiene productos «valorados en 160 €, incluidas cuatro velas para cada domingo de Adviento y algunos productos de tamaño estándar que te acompañarán más allá de las Navidades».

Sephora

No puede faltar en esta lista de calendarios de adviento el de Sephora. Marca que cada año se supera. El contenido, no defraduda, ya que se encuentran una gran variedad de productos, desde labiales hasta mascarillas, sin olvidar las cremas para la rutina facial.

Contenido:

-Mini máscara Big by definition

– Lápiz de ojos mini – 01 Intense Black

– Sombra de ojos Colorful – N°332 Flawless

– Sombra de ojos Colorful – N°257 No place like home

– Lápiz aterciopelado sin transferencia – 01 Always Red

– Lápiz de labios mini – 03 Classic Red

– Superhidratante de día mini – Hidratación + Luminosidad

– Gel limpiador piel limpia mini

– Crema de ojos luminosidad mini

– Cápsula crema de ducha flor de algodón

– Cápsula de crema de ducha monoï

– Toallitas desmaquillantes agua de coco (calmante) O sandía (exfoliante)

– Parche de nariz de carbón

The Body Shop

Valorado en 91,50 euros The Body Shop ha hecho uno de nuestros sueños realidad, ya que su calendario de adviento tiene un precio de 59 euros y los productos que contiene en su interior se convertirán en tu nueva obsesión.

«Nuestro nuevo calendario de adviento de belleza cuenta con una sorprendente construcción pop-up que te transporta al mundo de las mujeres que elaboran nuestro aceite de semilla de mango de Comercio Justo con Comunidades en Chhattisgarh, India», explican desde la marca.