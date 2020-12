Mercadona se ha convertido para millones de españolas en su droguería de confianza. Sus productos no están firmados por gigantes de la cosmética, sin embargo, sus competitivos precios y la calidad de sus productos hacen que estos sean elegidos una y otra vez por las consumidoras y expertas en maquillaje. Cada año por estas fiestas la cadena de supermercados lanza packs especiales para regalar o autorregalarse en Navidad, y esta temporada no pueden gustarnos más.

La joya de la corona de Mercadona este diciembre de 2020 es un kit de belleza cargadito con productos Deliplus de primera calidad. En concreto, el pack de maquillaje Supreme Deliplus Color contiene una paleta de sombras de ojos e iluminadores, un lote de pinceles, un kit de sombras de ojos para el día, otro para la noche, un perfilador de ojos y otro de labios, tres barras de labios, tres lacas de uñas – en los tonos rojo, dorado y morado- e iluminadores de faciales y corporales. Además, las sombras están imantadas, lo que evita su caída y permite intercambiarlas fácilmente con la paleta de viaje que también incluye. Este completísimo pack también trae un folleto con tres looks paso a paso para poder maquillarte como una profesional, así como una tapa con espejo y anclaje en el interior para poder montar tu propio tocador en cualquier parte. Se trata de una edición de unidades limitada que solo está disponible en las tiendas Mercadona, por lo que si quieres hacerte con algunos de los mejores productos de su línea de belleza para brillar estas Fiestas, date prisa, porque es bastante probable que se agoten en nada y menos.

Para completar el regalo perfecto puedes incluir los perfumes Supreme dentro del pack. My Soul Supreme es una edición de perfume limitada que ha salido esta Navidad y que está disponible tanto para ella como para él. Otra edición limitada de perfumería son los lotes Borealia (para ella y para él). Estas fragancias se caracterizan por sus toques dulces y afrutados y cada pack incluye un frasco de perfume de 100 ml, un gel de ducha de 100 ml y, en el caso del kit femenino una crema corporal hidratante, también de 100 ml. Para ellos, en lugar del body milk se encuentra un after shave del mismo tamaño que el resto de productos.

Nuestros imprescindibles de Mercadona

Aun así, si no llegas o no te convence este pack de Deliplus, elaborar tu propio pack de regalo con algunos de sus mejores cosméticos es una grandísima idea y muy asequible. Para empezar, hablemos de la máscara de pestañas Volume 4D. Este producto está considerado como uno de los mejores low-cost del mercado y la verdad es que, en calidad-precio no decepciona.

Aporta muchísimo volumen y densidad sin apelmazar y lo mejor: cuesta solo 3,95 euros. Siguiendo con la mirada, no podemos obviar el delineador líquido de color negro intenso. A diferencia de otras marcas en las que nos lanzaríamos de cabeza a por el waterproof, en lo que respecta a este perfilador nos quedamos con la versión básica, ya que pigmenta bastante mejor y aguanta bastante (si no lloras, aunque sea de la risa). ¿Precio? De risa, solo 3,50 euros.

Otro ‘must’ de Mercadona que no puede faltar en tu neceser son sus polvos de sol. Con doble acabado, dorado para broncear y otro más claro para iluminar, estos polvos son maravillosos y perfectos para usar tanto en verano como en invierno y tienen un precio de tan solo 7 euros.

El contorno de ojos efecto lifting Deliplus Luxe caviar (a la venta por tan solo 3 euros), la vaselina neutra (1,60 euros) o los pintalabios dúo fijo (4,50 euros) pueden terminar de completar un neceser de calidad por muy poquito dinero.