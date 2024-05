Los mejores peinados para triunfar con tu outfit este San Isidro

Este San Isidro ha llegado el momento de triunfar con una serie de peinados que pueden hacerte sentir como una madrileña de los pies a la cabeza, con la chulapa típica. Reinterpretar esta tradición que lleva tanto tiempo arraigada puede que nos resulte más fácil de lo que parece, podemos peinarnos en casa y sin complicaciones.

Lo único que necesitarás son algunos accesorios, todos y cada uno de ellos te servirán para lucirte y en especial, podrás hacerlo de la mano de unos detalles que son fundamentales. Las flores no pueden faltar en un look de San Isidro, te proponemos un outfit que te conquistará.

Toca peinarse para San Isidro

Una de las fiestas más emblemáticas de todas las que se celebran a la capital, por lo que debemos estar preparadas para empezar a celebrarla, por primera vez o de forma regular, en esencia, estaremos ante un momento del año en el que todo es posible. Empezando por un outfit que puede ser especialmente llamativo. El traje tradicional, la chulapa, lleva siendo un símbolo de la capital desde hace siglos, por lo que a veces pasa de madres a hijas o es uno de los primeros que se hacen a medida.

Toda madrileña debe tener su propio traje preparado para la ocasión. Un diseño que se diseñó para bailar, pero también para hacer frente a las inclemencias de un tiempo que en estos años vemos llegar con menos fuerza. La primavera ya no es tan intensa, pero eso no quiere decir que la debamos dejar a un lado, sino más bien todo lo contrario. Estaremos ante un momento del año en el que puede pasar cualquier cosa, desde una tormenta inesperada, hasta un viento que no notaremos si vamos bien peinada.

El pañuelo es un complemento que cumple con su función, evita que nos despeinemos, pero también forma parte de los complementos esenciales que han acompañado a todas las mujeres desde hace décadas. Un buen básico también para bailar o moverse a toda velocidad, por una ciudad que cobra vida. En esencia estamos ante un elemento que será el que mejor se adapte a unas necesidades que deben tenerse en cuenta para poder conseguir el mejor acabado posible.

El otro gran elemento que tendremos en cuenta, son las flores, esos complementos de lo más bonitos que seguro que nos darán más de una alegría y pueden darnos mucho juego. Hay una serie de peinados que te proponemos y que seguro que te quedarán bien.

Estos son los mejores peinados con los que triunfar

Esta temporada vas a triunfar por todo lo alto con unos peinados que tendrán a las flores como grandes protagonistas. Solo necesitas hacerte con un tipo de peinado que puede acabar siendo el que marque un antes y un después. Puedes aprovechar las flores si optas por un tipo corona que podrás llevar en otras ocasiones y que seguro que te quedarán de lujo. Es cuestión de ponerte manos a la obra con unos acabados que seguro que te sorprenderán.

Usa una corona de flores hecha con claveles o rosas. Los claveles son el elemento más representativo, aunque es difícil encontrarlos en coronas que ya estén hechas y que nos vayan a durar. Para conseguir que el peinado quede como debe, necesitamos invertir en este complemento. San Isidro es una fiesta de primavera en la que las flores acaban inundando las calles, ya sea en forma de tocado para el pelo o con esas espectaculares mantillas de manila que son un elemento muy representativo.

Recoge el pelo en una coleta. Es importante recogerse el pelo, por comodidad, pero también siguiendo una tradición que te garantizará un peinado ideal para estos días de celebraciones. Vas a hacerte con un recogido un poco más especial si le añades el clavel representativo o simplemente le colocas un detalle un poco más especial, como ese elemento que seguro que te apasionará y le dará a tu estilismo el acabado que buscas. Un pañuelo que puedes colocar a modo de diadema.

Simplemente debes asegurarte de que se ajuste correctamente, de la misma forma que lo hace en un traje tradicional que cada persona adapta a sí misma. En esa búsqueda de mostrar el espíritu madrileño que tenemos por delante y que seguro le darán a nuestros looks el mejor acabado posible. No temas darle color, flores o altura a este pañuelo en forma de moño o diadema. Es momento de arriesgarse y de tener claramente en algunos de estos detalles las mejores opciones posibles.

Ha llegado el momento de apostar claramente por esos pequeños elementos que son fundamentales y que quizás habrías tenido en tu poder antes que nada, busca un buen complemento con el que te sientas a gusto y no temas experimentar con él.