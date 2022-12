Los mejores looks de Letizia del 2022 que recordaremos en 2023

Si de algo se ha hablado este 2022, es del transgresor cambio de estilo que he evidenciado la Reina Letizia (50). Lejos quedan los looks sobrios y trajes monocromos que usaba en sus inicios como reina consorte de España. Letizia se ha convertido en todo un referente de moda y ya no hay tendencias que se le resista. Repasamos los looks más sorprendentes de la it royal este año.

En Alemania

Sin duda, uno de los looks más especiales de la monarca este año ha sido el que lució en su viaje oficial a Alemania. La Reina rescató para la ocasión un vestido de Carolina Herrera, de una colección de 2013. El diseño, de manga corta francesa abullonada en el hombro, y cuello redondo con abertura en el escote, tenía un fajín y largo midi, además de tres flores decorativas, dos en el lado izquierdo y una en el derecho. La Reina lo combinó con zapatos y bolso en el mismo tono de Magrit Shoes.

La falda «rota» por la rodilla

Más reciente es el outfit con el que presidió el pasado mes de noviembre la inauguración de la 22º edición del Festival de Cine de Opera Prima, en Tudela y que dejó a todos los allí presentes con la boca abierta. Letizia lució una falda con estampado vichy de la colección TOGA archieve x H&M en colores azul marino y blanco con un agujero frontal troquelado que resultó enormemente desconcertante.

La monarca completo su look con un jersey negro de manga larga y unos tacones con lazo delantero del mismo color. Esta no era la primera vez que la esposa de Felipe VI (54) recurría a prendas de la firma sueca, pero pocas serán tan recordadas como la de esta aparición.

Presumiendo de abdominales

Diferente y más arriesgado fue el vestido que Letizia lució en Valencia, en el acto conmemorativo del Día Mundial de la Cruz Roja y la Media Luna Roja, que se celebró la pasada primavera en el Ocenogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias. La asturiana se enfundó en un vestido cut out fucsia con el dejaba a la vista sus trabajadas abdominales.

El vestido era un diseño de manga larga, abullonada y corte midi, de la firma valenciana Serendipia, cuyo precio es de 61,90 euros. La reina lo combinó con un bolso de Carolina Herrera que ya le vimos en su viaje a Cuba, y unos zapatos de la misma firma.

Diseño ‘low cost’

La Reina Letizia ha dejado claro que no importa cuánto de cara sea una prenda para triunfar. Son muchas, de hecho, las ocasiones en las que la soberana ha apostado este año por el gigante de Inditex, por ejemplo, u otras firmas low cost como Sfera, la marca de moda propiedad de El Corte Inglés S.A.

Y de esta marca vistió precisamente en Murcia, con motivo del acto de entrega de la bandera nacional a la Fuerza de Guerra Naval Especial. Letizia se vistió con un diseño midi blanco con encajes en forma de flores por todo el cuerpo, y cuello redondo y sin mangas.

En los premios Princesa de Asturias

No pasó desapercibido tampoco el look de la Reina por la alfombra azul de los premios Princesa de Asturias en octubre. Para su estilismo, Letizia confió en el black & white con un diseño de Carolina Herra, especial por el bordado de los hombros y el escote.

En esta ocasión, Letizia se bajó de los tacones y apostó por los kitten heel para aliviar así la metatarsalgia y el Neuroma de Morton en su pie izquierdo que le fue diagnosticado en octubre.