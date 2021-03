Con la llegada de la primavera y la mejora de las restricciones, seguro que ya has empezado a hacer planes con tus amigas y que tienes ganas de salir y disfrutar de este tiempo tan agradable que el año pasado no pudimos aprovechar, y si es así seguro que también habrás probado distintos estilos como los mejores looks beauty con glitter.

Eso tanto de ropa, como de maquillaje y puede que incluso en tu peinado ¡para salir a darlo todo con un extra de energía y alegría primaveral!

Si en esa estética de nueva temporada que tanto apetece, te has planteado utilizar algún producto con glitter, vas por el buen camino, y es que este año se lleva la creatividad y el buen humor y no hay nada que combine mejor con esas ideas ¡que un poco de brillo que permita que tus ojos reluzcan bajo el sol!

Es por ello que si ya tienes claros los looks que vas a probar, te ayudamos con algunos tips que te vendrá bien saber para que puedas llevar tu maquillaje con glitter de la manera más cómoda, segura y agradable, y es que a continuación te dejamos una serie de consejos que debes tener en cuenta tanto antes de hacer la compra de productos, como antes de maquillar tu rostro o tus ojos.

No todos los productos con glitter son iguales

Lo primero que debes saber antes de comprar tu glitter es que no todos son iguales y que depende del efecto que estés buscando vas a necesitar un tipo u otro de producto, pues no es lo mismo una sombra metálica, que un highlighter holográfico o iridiscente que un producto con pura purpurina.

Así que infórmate de cuál es el producto que exactamente estás buscando para asegurarte de que obtienes el acabado deseado.

Por otra parte, también deberás adaptar la compra al sitio en el que quieras aplicar el glitter, pues esto puedes hacerlo tanto en los ojos, como en las mejillas e incluso en los labios, pero para cada parte de tu rostro te irá mejor un tipo de textura o de aplicador, así que también debes tenerlo en cuenta.

¡Es hora de aplicar tu brillo!

Una vez te hayas decidido por el producto que prefieres, es momento de aplicar el producto, y deberás tener en cuenta que lo mejor será que empieces aplicando con el dedo índice una base (cualquier una sustancia cremosa como vaselina, sombras a base de aceite o gloss servirá) para luego delimitar el área en la que aplicarás tus looks beauty con glitter, pues solo así evitarás que la purpurina se disperse demasiado.

Una vez hayas terminado de aplicar el maquillaje o la base, lo mejor será que apliques el brillo con un pincel. Comienza con poca cantidad y ves incrementándola gradualmente conforme te acostumbres a la técnica de aplique. También de esta manera lograrás controlar mejor tanto el efecto de luz como la intensidad o la profundidad del efecto resultante.

No te preocupes si te sales un poco de la zona que querías cubrir con brillo porque al terminar siempre puedes retirar el exceso con un bastoncillo o con un disco algodón embebido en hidratante o vaselina.