Las segundas rebajas de Stradivarius es la excusa perfecta para hacerse con todo tipo de zapatos. Podremos renovar nuestro armario o hacernos con buenos zapatos a un precio de escándalo. Si nos paramos a hacer números 2 o 3 pares de zapatos nos costarán igual que uno de temporada. Ante esta ‘evidencia científica’ y teniendo en cuenta que el número de zapato nunca cambia, podemos prepararlos para una temporada de restricciones o darnos una alegría. Si te gusta tener una buena colección de zapatos para cualquier ocasión y no quieres gastar demasiado en crearla, toma nota de estos chollos de las rebajas de Stradivarius.

Los mejores chollos en zapatos de las segundas rebajas de Stradivarius

Estos zapatos tipo salón con tacón de metacrilato podrían ser de Gucci, pero son de Stradivarius y, además, están de oferta. El primer chollo es digno de Carrie Bradshaw, por 9,99 euros, disponibles en varias tallas, podemos tener los zapatos de tacón ideales. El tacón de metacrilato tiene sus ventajas, es más resistente y muy original, además de que le aporta una gran ligereza al zapato. Tienen un descuento del 62%, de temporada valían 25,95 euros, es un chollo auténtico.

Unos botines acolchados por 12 euros. Si somos fans de los botines con estilo, es el momento de hacernos con unos. En este caso, están disponibles en varios colores, el negro siempre es y será una buena opción, pero este año, el beige o blanco se llevan mucho. El tacón cuadrado hace muy cómodos estos botines y el diseño es perfecto en todos los sentidos, los acolchados añaden un aire lujoso a nuestros pies. Estos botines son un chollo de las segundas rebajas que siempre podemos tener listos para la acción en nuestro armario.

Los mocasines son el calzado de moda. La propia reina Letizia ha demostrado que están a la última. Si su majestad viera estos de Stradivarius no podría imaginar el precio que tienen, 9,99 euros. El beige son una buena inversión para la primavera, si tenemos el pie ancho o pasamos muchas horas de pie, estos mocasines son perfectos. Con el cambio de temperaturas nuestros pies agradecerán un zapato más ancho. El descuento es del 62%, es decir, podemos comprarnos 2 zapatos y medio tercero, por el precio de uno. Es el momento de comprarlos.

Las botas blancas que buscamos están en Stradivarius. Si por la calle has visto botas blancas, te encanta verlas, pero no estás segura de si te quedarán bien, no te arriesgues en exceso. Stradivarius tiene unas botas preciosas por 15 euros. No hay excusas para no llevar la tendencia de esta temporada en los pies. Tienen un diseño con unas arrugas que ayudarán a darle vida a nuestras piernas. Ideales para llevar con pantalones, vestidos o faldas cortas, tienen ese aire setentero que nunca pasará de moda.

Unos botines que te harán desear la llegada de la primavera. Este tipo de zapato por 19,99 euros es perfecto para esperar el buen tiempo. El efecto calado que poseen los hace aptos para el cambio de estación, si tenemos en cuenta que en nada llegarán las piezas de la nueva colección con este estilo, podemos ahorrarnos unos euros. Son perfectas si este invierno has probado el estilo militar, muchas influencers como Mery Turiel se han apuntado a esta moda. Con vestidos románticos, el contraste es impresionante.

Estas botas altas de piel marrón están al 50%. Son una auténtica maravilla, las más baratas que podrás encontrar hechas íntegramente en cuero. Valen solo 39,99 euros. Es una magnifica inversión. Se trata de un diseño totalmente atemporal. Un básico que podrás llevar durante muchos años y que te durarán casi que para siempre. Se limpian fácilmente con un paño húmedo, estarán bonitas y serán un punto focal de cualquier look. Los pies son una de las partes más importante de nuestro cuerpo, cuidarlos pasa por invertir en buenos zapatos. En estos días en los que caminamos mucho, llegar a casa sin dolor de pies o con esta parte del cuerpo protegida es una necesidad.

Unos botines estilo cowboy por 12 euros. Este es uno de los grandes chollos de estas rebajas. Estos botines han sido un éxito de ventas y ahora están disponibles con más de un 60% de descuento. En blanco, negro, marrón o un color morado muy original podremos disfrutar de unos zapatos que destacan. La moda cowboy lleva años con nosotras, en el caso de estos botines no son muy exagerados, al contrario. El estampado que poseen le dan un look lujoso que hará que sean una buena inversión para marcar estilo sin gastar demasiado.

Estos son alguno de los chollos que puedes encontrar en la web de Stradivarius. Déjate seducir por alguno de los zapatos que en estas segundas rebajas están triunfando. Es el momento de comprar y de maximizar nuestra inversión, si podemos ahorrar y además, ir a la moda mucho mejor.